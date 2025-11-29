宏福苑大火倖存！印尼家傭急喚雇主逃生 保住2人性命

香港宏福苑住宅大火連燒七棟建築，印尼家傭【菲塔】及雇主幸免於難，全靠菲塔的危機意識。菲塔回憶事發一開始，有聞到焦味，立即提醒雇主火災發生，雖然起初雇主沒相信，請她出門查看，不料發現鄰近兩棟建築已經起火，菲塔趕緊呼喚雇主下樓逃生，幸運保住了自己和雇主的性命。

香港宏福苑發生火災，印尼籍家傭菲塔(右)聞到燒焦味通知雇主快逃生保住自己和雇主的性命。 (圖／達志影像路透社)

在香港宏福苑大火中，外籍移工成為救命關鍵人物，其中49歲印尼籍家傭菲塔憑藉敏銳觀察力成功帶領雇主逃生。這場連燒7棟建築的大火造成嚴重傷亡，許多外籍移工受到影響，相關慈善單位已在火場附近設立援助攤位，為災民及家傭提供必要協助。據印尼駐港總領事Yul Edison表示，至少有100名在該區域居住或工作的印尼移工受到影響，恐怕已有大批移工不幸葬身火窟。

事發當時，菲塔和雇主先是聽到警報聲響起。菲塔敏銳地察覺到窗外有火花飄過，同時聞到焦味，立即向雇主通報可能發生火災。起初雇主並不相信，要求菲塔出門查看情況。當菲塔出門後，她驚見附近兩棟建築已經燃燒起來，立刻通知雇主必須立即撤離，兩人才得以幸免於難。

菲塔表示，由於她及時發現火情，才有足夠時間帶走重要物品。相比之下，許多住戶和家傭雖然成功逃生，卻只剩下身上衣物，仍處於驚魂未定的狀態。菲塔感到非常感恩，至少自己還帶著證件逃出，她也看到另一位外傭甚至還帶著長者一起逃生，自己卻什麼都沒能帶出來。

更令菲塔感到難過的是，許多外籍移工至今仍無法聯繫上，生死未卜。印尼駐港總領事Yul Edison指出，受影響的印尼移工人數眾多，情況令人擔憂。在這場災難中，菲塔的危機意識不僅救了自己，也讓她的雇主保住了性命，展現了在危急時刻的冷靜與機智。

為了協助受災的外籍移工，多個慈善單位已在火場附近設立援助攤位，提供必要的支援與幫助。這場大火不僅造成重大人員傷亡，也凸顯了外籍移工在災難中的脆弱處境，以及他們在危機時刻所展現的勇氣與機智。

