宏福苑大火傷亡慘重爆出維修工程涉貪 香港廉政公署拘捕8人

香港新界大埔區集合住宅區「宏福苑」26日發生火災，造成嚴重死傷。

香港大埔宏福苑大火傷亡慘重，迄今已知造成128人死亡，肇因指向維修工程。香港廉政公署宣布，已就宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，28日在多區先後拘捕8人，包括工程顧問、棚架工程分包商及中間人。

廉政公署28日晚間發布新聞稿提到，被捕人士為7男1女，年齡介於40歲至63歲。其中4人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的2名董事，以及2名負責監督有關工程的項目經理；另外3人為棚架工程分判商（分包商），包括1對夫婦、1名中間人。

廉署人員28日也到13個處所執行搜查令，包括搜查涉事工程顧問公司及棚架工程分判商的辦公室及被捕人的住所，檢獲相關工程文件及銀行紀錄。廉政公署表示，有關調查仍在進行，所有被捕人士現在正被廉署扣查。

香港警方27日先拘捕3人，指他們涉嫌誤殺（過失殺人）。據公布，3名被捕人士是負責宏福苑維修的工程公司負責人，包括2名董事及1名工程顧問。宏福苑8座大廈去年7月起展開大維修工程，涵蓋外牆打鑿、換喉、混凝土修補及窗眉重建等項目。外牆棚架自去年8月起搭建，至今已超過1年。

宏福苑宏昌閣外的保護網26日下午首先起火，其後現場傳出多聲爆炸，火勢再蔓延至周邊6座大廈。這場驚人惡火迄今造成128人死亡，死者包含一名37歲消防員。目前仍有約200人情況未明，當中包括89具未能辨認的遺體。