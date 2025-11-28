宏福苑大火傷亡枕藉 家屬悲慟認屍

香港宏福苑住宅區，一場大火，讓喧囂的都市生活瞬間凝結。宏福苑社區共有4800位居民，市政府統計，約有36%的居民，年齡在65歲以上，對倖存者而言，恐懼依然歷歷在目，需要漫長時間平復。另一方面，政府在社區中心設立了辨識區，供家屬們透過照片和個人物品，指認遺體身分。

香港宏福苑大火，超過200人依然失聯，警消在附近社區中心設立辨識區，展示遺體照片與個人物品，讓家屬前往指認。

家屬：「有些面容 已經看不清楚，就放了個人物品讓人辨認，我們能看到照片上的臉，照片是按照性別分類的。」

確認至親已經身亡，令家屬情緒潰堤，也有人在等待下一張照片帶來答案，但這樣的過程，無論如何都是煎熬。家屬：「我的心情 真的無法形容，有一些(照片)是小孩子，真的不知該怎麼描述。」

當局證實，有數十人是「當場死亡」，根本來不及逃出火場。

倖存者：「我兒子打電話來通知，打開窗看到消防員 已經架起雲梯，我挨家挨戶邊敲門邊喊，失火了失火了 快撤離， 通知所有人 我們這層有8戶。」

CNN報導，宏福苑的老年居民，比香港許多社區都要多。共有4800位居民，市政府統計，約有36%的居民，年齡在65歲或以上。

倖存者：「我住2號樓 眼睜睜看火，從6號樓 蔓延到5號樓 ，卻沒有人來滅火，沒看到任何消防車噴水，太可怕了 我不知道該怎麼辦。」

當城市其他角落的日常照常運行，只有這片街區知道，失去的名字，還沒有被呼喚，支離破碎的生活，還需要漫長時間拼湊。

