宏福苑大火再發現18具遺體 累計146死、79傷

這是令人傷心的時刻，而且可能暫時不會停止，又有遺體從大樓內被抬出，後方灑水持續。隨著搜索找到更多罹難者，當局預估死亡人數還會再增加。

港警處災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊說：「現場沒有電力，也沒有正常照明，工作環境相當嚴峻，即使白天有些陽光，從窗戶進來的光線仍然不足。」

目前仍有數十具遺體尚待確認身份，並持續更新失聯名單。

港警處傷亡查詢組主管曾淑賢表示，「我們已成功聯絡確認159名市民安全。」

法新社報導，30日有超過1000名來自香港各地的民眾湧入大埔宏福苑，排起長長的隊伍前往悼念大火罹難者。

一名28歲赴港工作才沒幾天的菲籍外傭艾卡雷茲，在住宅火災中竭力保護雇主3個月大嬰兒直到獲救，在菲律賓社群受到讚揚，艾卡雷茲目前仍在住院中。

香港外傭佔約香港整體勞動人口的10%。印尼駐港領事館表示，至少有7名印尼籍人士在大火中喪生。菲律賓駐港領事館29日表示有1名菲籍移工大火中不幸罹難。

印尼外籍勞工工會主席斯林嘉汀說：「希望港府能確實承認家庭傭工的貢獻，家庭傭工的忠誠度非常高。」

香港菲律賓人聯合會主席巴拉達瑞斯提到，「在香港，外傭在這種情況下非常脆弱。」

香港政府已表示提供每位罹難者家屬港幣20萬慰問金，包括外傭及任何在這次大火期間於宏福苑內工作人士的家屬，都可申請。另外由於許多家庭重要文件付之一炬，當局12月1到6日將特別安排受災戶辦理個人證件。