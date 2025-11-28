宏福苑大火增至128死 200多人生死未卜

由於珍珠板高溫易燃，才會導致火勢迅速蔓延。（AI示意圖／東森新聞）





香港宏福苑大火目前已經造成128人死亡，還有200多人下落不明。根據香港警方的初步調查，起火原因的確是宏昌閣低樓層工程圍網起火，引燃包圍整棟大廈窗戶的保麗龍珍珠板。由於珍珠板高溫易燃，才會導致火勢迅速蔓延。

但由於廢棄物實在太多，建築內部結構也被破壞，因此只能進行小型爆破，挺進建築內部。隨著救援行動持續進行，越來越多罹難者的遺體被送出，讓人相當不捨。民眾只能互相鼓勵，不到最後一刻希望不能放棄。

在搜救任務告一段落之後，現在警方已經成立專案小組，要來調查為何火勢會蔓延得如此迅速，還有是怎麼樣的環境才導致大量死傷。

根據香港警方初步調查，起火原因的確是因為宏昌閣低樓層的工程圍網起火，延燒到包圍整棟建築窗戶的保麗龍珍珠板，但由於珍珠板高度易燃，才會導致火勢迅速蔓延。

香港保安局局長鄧炳強：「大火引燃貼在窗戶的發泡膠板，令玻璃爆破，令火勢急速增強並迅速蔓延到室內，高溫亦令竹棚和棚網燃燒，燒斷竹枝飛墜，引致其他樓層起火。」

然而這起重大工安意外，也引起官方高度關注。繼香港警方以誤殺罪嫌，也就是台灣所謂的「過失致死」罪名拘捕3名建商之後，香港廉政公署也認為這起大型工程可能有涉貪疑慮，28號上午再拘捕維修工程顧問公司的兩名董事，要釐清真相，還給受災戶一個公道。

