宏福苑大火增至146死！還有百人失聯 港警：不排除死亡數字再上升

香港宏福苑大火死亡人數再增加，綜合港媒報導，港警表示遇難者增加至146人，警消在樓梯、天台等地共尋獲18具遺體，受傷人數則是79人，但不排除死亡數字會上升；失蹤人數中有159人確定安全，有100人仍無法連絡上。

目前已完成4座大樓搜索，但其餘3座大樓的搜索工作是最為困難，暫時估計需要3-4星期才能完成搜查工作。另外，唯一未受火災波及的宏志閣，因周遭非常危險，有物品在大廈外牆搖搖欲墜，因此在未能確認安全前都不會考慮解封。

廣告 廣告

房屋署已對6座大樓進行了初步檢查，初估所有大樓剩下結構無立即危險，但有少部分因大火關係損毀比較嚴重，房屋署已聯絡維修廠商盡快做相關保護工程，讓警方及消防員盡快進入大樓內搜證以及進行後續工程。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

曾經廢寢忘食的都帶不走...香港大火倖存者「千字文」 還原逃死經過

香港居屋大火警示：從政治抑鬱到城市危機，台灣必須正視的10大教訓

宏福苑大火死亡人數已破百128死 多具遺體無法辨認.還有200多人失聯