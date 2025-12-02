宏福苑大火增至156死 「唯一未受波及」宏志閣居民明後天可返家取物

港警今（2）日下午公布宏福苑大火最新傷亡數字，死亡人數增至156人，已辨認遺體127具、29具待辨認，還有約30人失聯。現場初步整合了遺體照片供家屬辨認，之後會安排認屍；若還是無法認出，會利用DNA或齒科驗證，並有專門人員聯絡家屬。

而唯一未受大火波及的宏志閣大樓，居民期盼能返家拿取重要或貴重物品，港府表示，明後兩天（12/3、4）的早上9時至晚上9時，允許宏志閣居民一次性返回住所取物，居民只要出示身份證明文件登記，每戶可在上述時間回家一次，限兩人同時上樓、最多留1.5小時。

廣告 廣告

警方要求居民取回個人物品後必須離開，民政總署與公務員應急隊會派員支援，確保每戶上樓有人陪同，而每層也會有警員駐守，人員可協助搬運，社工也會在場支援。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

宏福苑火災增至151死 ...部份遺體成灰燼 港警：會製相簿方便親友辨認

宏福苑大火調查新進展 13人涉誤殺遭捕、7處棚網未達阻燃標準

心碎香港宏福苑大火... 鄧紫棋中國開唱淚崩：盼用歌聲帶給大家力量