宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救1／宏福苑大火「完全撲滅」至少128死 「發泡膠板」成引燃物

香港宏福苑大火目前至少128人喪命、79人受傷，仍有200人失聯。（路透）

香港新界大埔高樓住宅宏福苑26日下午發生大火，造成至少128人喪命、79人受傷，仍有200人失聯。香港消防處今天下午3點舉行記者會，宣布上午10點18分完全撲滅火勢，同時公布初步調查，除了證實火警警報器發生故障，也表示大廈外牆的竹製棚網本身是符合標準的阻燃物料，但火勢迅速蔓延，主要是因為外牆的發泡膠板被引燃，加上高溫導致玻璃爆裂，火焰進而侵入室內，使整棟建物迅速陷入危險。

多棟高樓遭無情大火燒得焦黑，香港宏福苑連日延燒，奪走上百條人命，當局28日宣布火勢終於完全撲滅，救援行動也告一段落。

香港保安局局長鄧炳強：「我們現在的目標是確保大樓內的溫度下降，一旦所有情況被判定為安全，警方將會進行證據採集，並展開後續調查。」香港消防處處長楊恩健：「我們發現這些火警警報器發生故障，對此我們將採取執法行動。」根據初步調查顯示，火勢一開始是從1樓竄起，隨後迅速向上延燒，造成外牆結構受損，室內溫度飆高。

即便消防一度控制火勢，但部分區域仍死灰復燃，救援更加困難，有將近半數死者命喪家中。香港民眾：「希望他們能在大樓裡找到更多生還者，我覺得他們已經盡全力了，消防員真的做了很多。」而備受大眾關注的大樓外牆竹製棚網，香港消防處指出，符合標準的阻燃物料。

另外，同樣引起熱議的發泡膠板，香港論壇曝光火災前的內部照片，網友看了批評，全都封起來，住戶連失火都不知道，而香港消防處也說，當時火勢蔓延得太快，造成發泡膠板被引燃，玻璃爆裂，火焰才得以燒進室內。香港消防處副處長陳慶勇：「如果行動上的阻礙就沒有，但我們初步觀察火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關。」

宏福苑維修期間發生重大火災，香港廉政公署成立專案小組，懷疑工程可能涉及貪污，27日、28日連續兩天拘捕5名相關人士，包括工程負責人與顧問公司董事，全面調查可能藏在暗處的利益關係。

