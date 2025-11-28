宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救2／宏福苑大火猛燒結構恐已受損 專家：重建更划算

香港宏福苑社區大火之後，建築外牆已經全面焦黑、滿目瘡痍。（路透社）

香港宏福苑社區慘遭祝融之後，火勢幾近撲滅，建築外牆已經全面焦黑、滿目瘡痍。雖然專家指出，建築暫時不會有倒塌風險，但就怕鋼筋混凝土在長時間高溫燃燒下，建築結構已經受損，如果要維修，成本又太高；因此，整座社區拆掉重建恐怕將是宏福苑不得不的選項。

一棟棟大樓燒得焦黑，有些還不斷冒出濃煙，香港大埔宏福苑五級大火釀災，如今善後工程才剛要開始，大樓結構是否還安全，也成為各界關注的焦點。

香港工程師葉先生：「因為香港建築物的安全系數，其實在全世界是數一數二的，所以香港建築材料費用才會那麼高，所以基本上放一段時間也不會有倒塌的危險。」雖然沒有立刻倒塌的風險，不過宏福苑明顯已經不適合再讓居民居住，尤其是最先燒起來的幾棟大樓，由於火場溫度極高，還經過長時間的悶燒，建築的鋼筋和混凝土結構恐怕早已被破壞，如今拆掉重建只是早晚的事，但專家認為可以不用急。

廣告 廣告

香港工程師葉先生：「鋼筋外還會有一層混凝土，它基本上有40毫米厚，這層混凝土能做到隔熱作用，所以對裡面鋼筋的影響會大大減少，所以即時的危險是降低非常多的。」根據估計，在涉及違規和重大傷亡的情況下，香港保險理賠的程序至少需要1年時間，加上漫長的調查和重建之路至今沒有下文，香港媒體分析，最壞的情況下，宏福苑超過4000位居民恐怕只能面臨永久撤離的命運。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救4／監視器煙灌家內 行動不便父受困兒束手無策

宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救3／不願遠離家園 災民不住庇護中心、反在商場席地而睡

宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救1／宏福苑大火「完全撲滅」至少128死 「發泡膠板」成引燃物