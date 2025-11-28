宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救4／監視器煙灌家內 行動不便父受困兒束手無策

火災後各界紛紛捐物資提供給災民。（AP）

禮拜三下午，突如其來的大火，讓住在香港宏福苑的許多居民餘悸猶存，也有人再也沒有出來。宏福苑住戶李先生回想那天，只有行動不便的爸爸一個人在家，媽媽一度想回家卻被攔住。之後，李先生從監視器看到濃煙已經灌進家裡，心急如焚，爸爸原本還拿著濕毛巾摀住口鼻，爭取活命機會，但最後就失去聯絡了。

李先生：「我爸爸在家，我媽媽剛剛出門在外，但是她回頭想帶我爸爸下來，都不給她上樓。」講起失聯的爸爸，李先生說當時媽媽試圖救人，但是卻被擋在樓下，因為火勢越來越大。

廣告 廣告

李先生：「（在監視器）看到屋裡有些煙，但他還是，（爸爸）還生存著只能說，都只能是用濕毛巾捂住嘴巴捂住鼻子，只能等待救援，自己都做不到什麼。」看著監視器卻束手無策，李先生無奈什麼都做不了，同樣無助的還有和女友失聯的梁先生。

梁先生PO出與女友過去的甜蜜合照，並附上火災當時女友傳的最後訊息。16歲黎姓少女與家人同住在宏泰閣，放學不久後曾經傳訊息說失火，火勢蔓延到她們家。下午3點23分發出最後文字「好辛苦」之後，便失去聯絡，沒想到前幾天才剛過完生日，卻遭遇大火，家屬等待消防救援同時，也紛紛在網路上PO出尋人啟示。

有親友急著找獨居在宏泰閣的張小姐，通訊軟體最後的上線時間是在26日的下午3點，家人致電卻都無人接聽，直到5點消防員在樓梯間撿到手機，卻沒有找到人，家屬紛紛PO出照片，期盼能有人失聯親人下落。

岑寧兒〈風的形狀〉：「乘著那風的幻想，離別的故事散落途上。」一場大火讓許多家庭因此家破人亡，後續重建也是漫漫長路，有民眾記錄災區影像串成短片，替災民祈福，也要大家加油。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救3／不願遠離家園 災民不住庇護中心、反在商場席地而睡

宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救2／宏福苑大火猛燒結構恐已受損 專家：重建更划算

宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救1／宏福苑大火「完全撲滅」至少128死 「發泡膠板」成引燃物