宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救5／搜救第一視角曝！高溫濃煙嗆鼻 樓梯牆壁全都被燻黑

香港宏福苑大火，外牆被燒得焦黑。（AFP）

香港宏福苑大火，7棟大樓全被燒得面目全非，今天，消防員進入火場的畫面曝光，包含樓梯間還有牆壁，都被燻到焦黑，消防員持續逐層破門搜索，希望能再找到生還者。有住戶也分享當時情況有多危及，一開始濃煙四處竄，他在屋內聽到有人呼救，急忙摸黑衝到走廊，混亂中拉了兩個人一起退回房間躲藏，最後這3個人，一起被營救到大樓外，幸運生還。

樓梯間不斷有水往下流，消防人員沒有停下腳步，拿著手電筒，一步一步往樓上搜索。大火獲得控制後，香港消防隊挺進火場逐層搜索，火場內部情況首度曝光，走道上一片混亂，還有燈具懸掛在半空中，牆壁都被大火燒得焦黑。

廣告 廣告

自稱是救災的消防員在網路上分享，他進到火場那一刻，就知道這次火災不容小覷，裡面溫度極高，濃煙大到伸手不見五指，還被有毒氣體嗆到喘不過氣，但一想到可能還會有民眾受困，就一刻都不敢停下來。

住戶：「火警了但我出不來，我被困住了出不來，救命啊。」大火發生當時，情況有多緊急，有受困住戶拍下畫面向親友求援，可以看到整個客廳都被濃煙覆蓋，外傭驚恐求救，但傳完畫面後，一家人就沒了消息，民眾焦急地發布到網路上，希望動用網友的力量找到人。

受災戶李先生：「濃煙都攻進來了，一開門已不能出去，樓上樓下都在燒。」火勢當時蔓延迅速，住戶出不去，只能在家裡自救，等待消防人員協助逃生。李先生：「我想我那一層樓有一個房子，有長者未能離開，門口聽到有人叫，但好像救不到，我摸黑出去走廊，拖到2人進來我的房子，住戶彼此幫忙，順利逃過一劫。」

還有住戶透露，自己住在宏志閣，還好當時有大樓管理員，一一敲門通知大家快點離開，才來得及逃生。香港記者：「我們可以看到這邊還有火。」無情大火導致大樓裡裡外外都被熏黑，設備也嚴重毀損，辛苦打拚的家因為大火毀於一旦，災民劫後餘生，只能苦嘆未來該怎麼辦。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救3／不願遠離家園 災民不住庇護中心、反在商場席地而睡

宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救2／宏福苑大火猛燒結構恐已受損 專家：重建更划算

宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救1／宏福苑大火「完全撲滅」至少128死 「發泡膠板」成引燃物