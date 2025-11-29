宏福苑大火奪 128 命！前高級公務員協會仍辦晚宴宣傳選舉「蒸魚」惹怒全港
[Newtalk新聞] 香港大埔宏福苑社區 26 日午後發生五級大火，短時間內波及 7 棟大樓，災情極為慘重。截至 11 月 28 日下午 3 時，已造成 128 人死亡、79 人受傷，仍有多人失聯，全港籠罩在悲痛氣氛中。然而香港前高級公務員協會同日卻舉行周年晚宴並宣傳選舉，甚至供應帶有「蒸」字的菜色，引發網路怒火。
綜合陸媒與港媒報導，該場晚宴出席人數眾多，包括立法會主席梁君彥。會場大螢幕一邊播放哀悼宏福苑大火的字樣，殉職消防員何偉豪的名字亦在畫面上，同時卻又宣揚本次主題「全心全意支持 2025 立法會換屆選舉」，現場政治氣氛濃厚。菜單包括鹽燒南非鮑魚、姬松茸燉響螺湯、西芹腰果炒蝦球、脆皮芝麻雞與紅酒等。其中「古法蒸龍躉件」因與火災情境形成強烈反差，被網友怒批「超白目」。
報導指出，香港前高級公務員協會迄今未就爭議做出公開說明。照片中梁君彥面帶微笑、手持麥克風在哀悼字樣前致詞，被網友形容「刺眼又諷刺」。
香港特首李家超宣布，將設立「大埔宏福苑援助基金」，每位罹難者家屬可領港幣 20 萬元（約新台幣 80 萬元）慰問金，另提供每戶 5 萬元（約新台幣 20 萬元）生活補助。特區政府並宣布自 11 月 29 日至 12 月 1 日展開全港哀悼安排，包括下半旗、取消官方活動與在 18 區設立弔唁處供市民悼念。
另據港媒，宏福苑大火釀成 128 人罹難、約 200 人下落不明，李家超宣布暫停 12 月 7 日立法會改選相關活動。然而前高級公務員協會仍於 28 日舉行選舉宣傳晚宴，菜色豪華，還供應「蒸魚」等料理，讓人聯想到火場內受困者，引發大批香港網友強烈不滿。
網友在留言區怒斥：「白事當紅事做」、「官門酒肉臭，樓有燒死骨」、「不得好死」、「吃這樣容易中風」，並批評梁君彥等官員在大火造成重大死傷後仍笑容滿面，「可見毫不關心有那麼多人被燒死」。
