宏福苑大火奪128命！ 續挺進高樓搜救 港降半旗哀悼

香港 / 綜合報導

香港宏福苑大火造成上百人死亡，特首李家超今(29)日上午率領官員舉行默哀儀式，全港各機關學校也降半旗哀悼3天。而宏福苑社區大樓內搜救進度分成兩邊，現場出動DVIU「災難遇害者辨認組」，動員超過500人採證尋找殘骸辨認遺體DNA，而消防目標將往更高樓層邁進尋找遺體，不過有兩棟大樓火場溫度過高，暫時仍無法進入。

香港特首李家超今日 一早率領港府官員舉行默哀儀式，表達沉痛哀悼，默哀儀式司儀說：「默哀現在開始，請各位靜默三分鐘。」降下半旗悼念罹難者，宏福苑大火造成上百人死亡，全港進入哀悼期各機關降半旗三天，同時搜救行動仍在持續當中。

穿著白色防護衣腰間背黑色腰包準備進入建築，他們是災難遇害者辨認組TGA，重大災難現場就會出動，以物件、身體特徵、DNA確認遺體身分，過去曾參與1996年嘉利大廈大火、2003年屯門巴士墜橋以及2018年巴士車禍，這回大量遺體留在火場內也動員超過500人協助辨認。

記者甘媄心說：「災害發生後的第四天，可以看到，災區現場封鎖線，再往大樓，更靠近一點，同時消防隊，持續駐守，但人數明顯比前一天，減少許多，今天目標是要往更高樓層去搜索，看能否移出，尚未發現的更多遺體。」

搜救人員仍徒步挺進，目標往更高樓層搜索，不過兩棟溫度較高的建築仍存在危險性無法進入，罹難者家屬說：「這裡的作業，以及所有的流程，我不確定這裡的分工是什麼，還有在這裡幫忙的人，這裡有這麼多人來幫忙，但我不覺得這有幫助。」罹難者家屬遍尋不著父親遺體，痛批效率不彰知道親人已經罹難，悲痛不已卻還得備受折磨。

