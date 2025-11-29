宏福苑大火奪128命 蔣萬安：研議外牆整修強制用防火材質

台北市長蔣萬安表示，香港宏福苑大火令人警惕，將研議外牆整修防護網是否強制採用防火材質。（圖／方萬民攝）

香港宏福苑大火迄今造成128人死亡，逾百人生死未卜。台北市長蔣萬安今（29）日表示，市府除持續強化警報設備的定期稽查外，下週也將召開專家會議，研議未來建物外牆整修時的防護網是否應強制採用防火材質。

對於大火起因的討論，香港保安局長鄧炳強指出，大廈竹棚使用的圍網具有阻燃效果，相信此次火災最初是低層圍網起火，並迅速延燒至其他區域，再引燃封住門窗的發泡膠板；隨後燒斷的竹棚掉落，也使其他樓層著火，導致火勢以極快速度蔓延。

廣告 廣告

對此，蔣萬安表示，消防局會依規定對各類場所的警報設備進行年度稽查。市府昨日也召開跨局處會議，檢視此次香港大火中台北市有哪些面向可再加強。他並指出，下週的專家會議將具體討論，未來建物外牆整修時，防護網是否應強制使用防火材質。。

他也提到，未來可思考在外牆整修時全面禁用竹棚，以降低延燒風險，避免類似事故在台北市發生，確保市民安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

韓版悲慘世界！司機從公司冰箱拿22元零食 竟被「判罰1千元」結局逆轉

薑母鴨店為何都不賣白飯？網友喊「真的沒吃過」 老闆一句話讓網友全懂了

帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」