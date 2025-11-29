大愛電視

宏福苑大火奪128命 香港降半旗3天

宏福苑 爆發 香港78年來 最嚴重大火，港府證實，至少已造成128人罹難、83人受傷，約150人下落不明。根據香港媒體報導(香港01)，警方29號中午，已出動 “災難遇害者辨認組（DVIU）” 共600名專業人員，進入受災大樓展開辨認與蒐證行動，恐將再發現更多燒焦遺體。港府同時宣布，全港從29號起 降半旗，舉行為期3天的哀悼日(11/29-12/01)，並將在全港18區，設置弔唁處，供民眾悼念罹難者。當局進一步表示，待火場安全後，執法部門將進場搜證，在約3到4周後，就會逐棟開放住戶返家，查看受損屋況。

宏福苑大火的駭人景象，令許多人想起2017年，英國倫敦的”格蘭菲塔大火”。當年，也是因為 外牆使用了易燃物料，才導致火勢在深夜迅速蔓延，並造成75死。為防患未然，香港多個 正在維修的高層屋苑，都先緊急拆下維修網。此外，香港廉政公署 也以“涉嫌工程貪汙罪”(11/28)，再逮捕8名相關的顧問公司人員，以究責 並找出真相。

降半旗致哀，港府29號上午，由行政長官李家超，率領官員 在 香港政府總部前 默哀3分鐘，哀悼不幸 在 宏福苑大火中 喪生的 民眾與消防員。

香港消防處處長 楊彥堅：「我們發現大樓的火警系統，確實不能有效操作，我們將就此採取執法行動。」

港府宣布，自29號起，一連3天，都將 降半旗 致哀，並規畫 在全港18區 設置 弔唁處，供民眾悼念罹難者。

宏福苑住戶：「一開始我叫她快逃 她走到外面，但樓梯間裡全是濃煙 她出不去，逃生梯裡漆黑一片 什麼也看不見，所以 她只好退回屋內。」

根據BBC報導，位於港島北部、屋齡42年的宏福苑，8棟大樓的格局都差不多。# 圖片01_宏福苑 大樓格局圖 住宅單位 設在大樓四周， 電梯及逃生梯 則位於中央。但因 樓層高、棟距又不足，根據民眾提供的影片顯示，火勢在20秒內，就往上 迅速延燒。除了尼龍防護網，也波及易燃的封窗泡棉。

香港消防處處長 楊恩健：「我必須強調，直升機灑水 無濟於事，從空中灑下的水，無法到達著火樓層，只會濺到樓宇的外牆上。」

回應公眾質疑，消防處表示，未出動直升機 從空中灑水，是因為直升機會產生強烈氣流，反而會加速 火勢蔓延。此外，29號中午，警方已出動 “災難遇害者辨認組”，共600名專業人員，進入受災大樓，展開辨認與蒐證行動。預計在3到4周，陸續完成調查後，就會 分批 開放居民返家，查看受損屋況。

為了究責，並找出真相，除了警方27號，先以“過失殺人罪”，逮捕 與 翻修工程有關的3人外，香港廉政公署 也在28號，以“涉嫌工程貪汙罪”，再逮捕 負責洪福苑 翻修工程的 8名顧問公司人員。

美聯社記者 沃博：「對於人口如此稠密的香港來說，許多人住在像這樣的高層公寓大樓裡，我認為 這場悲劇，深深觸動了香港人的心靈，每個人都為此感到悲痛，這場災難 對香港民眾來說，就像一道難以癒合的傷口。」

而在 港澳台，擁有超過百萬讀者的作家 Middle，也悲憤發聲，他忍不住直呼，在2025年的香港，竟然可以發生這種事，實在荒謬。此外，由於 香港社會 普遍擔憂，類似 宏福苑的悲劇 恐再度上演。因此，在大火過後，全港 多個 正在維修的屋苑，都 緊急拆下 維修網，希望能防患未然。

