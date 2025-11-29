宏福苑大火奪128條命！香港作家批「荒謬」悲憤喊1句 總捐款破52億

大陸中心／陳慈鈴報導

宏福苑大火，救援行動仍在進行中。（圖／翻攝自新華社）

香港大埔區「宏福苑」26日發生五級火警，截至今（29）日上午8時，已造成128人死亡、約200人失聯。香港特區行政長官李家超、特區政府主要官員和公務員等，稍早在政府總部舉行悼念活動，哀悼火災中不幸遇難的人士，並把特區政府建築國旗和區旗「下半旗」。在港澳台擁有超過百萬讀者的香港作家Middle，也公開悲憤發聲「會得到怎樣的報應」。

Middle於28日下午在臉書表示，一場大火，一場人禍，奪走128人的性命。面對這樣的事情讓他忍不住直呼，「在2025年的香港，竟然可以發生這種事情，是怎樣的荒謬」。最後他更提到，「是會得到怎樣的報應」。

廣告 廣告

貼文曝光後，許多香港人都極其哀痛，紛紛留言表示，「真的好心痛」、「為什麼會搞到這麼多無辜人這樣喪命」、「不只128人陸續找到屍體」、「香港竟然會發生這麼荒謬的事，很難過，因為人禍！」

這場火災來得猛烈，已動員超過2300名消防員，救援行動至今仍在進行中，受災戶的生活也成了社會關心的焦點。根據香港《文匯報》報導，截至29日凌晨4時，來自各界的捐款已經超過13億港元（約超過新台幣52億元），捐款還在增加當中。

更多三立新聞網報導

斷台後悔了！宏都拉斯大選將揭曉 彭博：台灣有望罕見戰勝北京

沒了中國人「在日本台灣人最沒水準」？日人秒打臉 真相曝光

科技巨頭爆大規模裁員！加速導入AI營運 6000人恐丟飯碗

用戶注意！中華郵政宣布2026年起將「停辦1業務」 替代方式曝光

