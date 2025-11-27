宏福苑大火奪44命！前TVB男星竟趁亂賣保險 挨轟「發死人財」急道歉

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

香港大埔「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，外牆棚架在短短一小時內從初期火警迅速升級為四級，傍晚6時22分更達五級大火，波及7棟大樓。至27日清晨，災情已造成44人罹難，其中包含一名殉職消防員，社會各界都高度關注。不過此時卻傳出前TVB特約演員林子幸被爆藉機推銷保險，引發網友痛批「發死人財」。

根據港媒報導，有網友發文指控林子幸在宏福苑大火發生後，在微信朋友圈發文「推保險」，並點名他是「第四個跳出來賣保險的」。林子幸當時在貼文中寫下「保險不是推銷，是陪伴」，並呼籲珍惜平凡日子與身邊的人，但貼文被截圖轉傳後，立即引來大批網友撻伐，認為他在重大災難時刻「蹭災難做生意」。

廣告 廣告

爭議發酵後，林子幸隨即PO文致歉，強調訊息僅限於朋友圈，並非公開宣傳。他表示，原意是出於對事件的關心，希望提醒朋友注意風險，並無藉災難推銷的意圖，對造成外界誤解深表歉意。TVB也在今（27）日凌晨發出聲明，強調林子幸已非公司藝人，其行為與TVB無關，並譴責任何藉災難宣傳的行為，呼籲外界勿再散播不實訊息。

更多FTNN新聞網報導

香港大埔棚架起火致44人罹難 許冠傑深夜手寫信求各界支援：天佑香港

香港大火失控！44死、279人失聯...住戶怒控：警鈴根本沒響

香港大埔宏福苑還在燒！惡火已奪13命 37歲消防員「失聯半小時」殉職

