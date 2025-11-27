宏福苑大火奪44命！多場娛樂活動緊急喊卡 亞洲電視開放災民避難

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

香港大埔宏福苑昨（26）日下午發生嚴重火警，外牆鷹架突然起火，火勢沿竹棚迅速蔓延，波及7棟大樓，截至今（27）日上午已造成44人罹難、279人失聯。災情震撼全港，多項原訂今日登場的娛樂活動也陸續宣布延期或取消。

香港大埔宏福苑昨（26）日下午發生嚴重火警，截至今（27）日上午已造成44人罹難、279人失聯。（圖／美聯社）

根據《香港01》報導，火災發生後，多位藝人轉發救援資訊，許多娛樂活動也不得不因應調整，包括JACE陳凱詠演唱會延期開售、佘詩曼聖誕亮燈活動延期、陳家樂與連詩雅的聖誕啟動禮延期，「粤劇特朗普記者會」延後、舞蹈團四十五周年舞劇《武道》記者會部分取消，《動物方程式2》首映更直接喊卡。

廣告 廣告

除藝人表達關心外，位於大埔的亞洲電視業務 Good Show TV 也伸出援手，昨（26）日晚間在臉書宣布：「亞洲電視可提供2樓與4樓作為災民避難空間，預計可容納150至200人。」並呼籲有需要者直接聯繫，盡速前往安置。

更多FTNN新聞網報導

知名遊戲製作人突取消金馬行程！確診A型流感 親筆信向粉絲致歉

「最帥展昭」甄志強驚傳驟逝！妻證實噩耗：離世時全家陪在身邊

李珠珢寫真書才出狀況！出版社公告「簽名會取消」 粉絲氣炸

