宏福苑大火她救4人1犬「自己來不及跑」 家屬慟：她一定不後悔

香港宏福苑於11月26日下午2時許發生大火，連燒7棟，經連日救災，截至今（1日）凌晨，累計146人罹難，79人受傷。一名罹難婦人的家屬今日上午分享，已在家裡找到遺體，他悲慟地說，婦人在火災當下原本已經逃出門了，但她逐戶拍叫鄰居救了4人1犬，自己卻錯失逃難時機，「但我相信，她在那一刻的決定，她是無悔的。」

該家屬今日上午在臉書社團「大埔人大埔谷」分享尋獲家人遺體的消息，他難過地表示，經過幾日奔波，終於確定家人遇難，遺體就在家裡。

家屬提及，從生還鄰居的口中間接得知，自己通知家人逃走時，她沒有立即離開，而是逐門通知17樓的鄰居趕緊逃生，以致自己錯失逃走時機，最終不幸在家中遇難，「她用自己的1條命，換取4人1犬的生機，她貫徹做人宗旨，我心情複雜、傷心、難過，但我相信，她在那一刻的決定，她不會後悔。」

短短數語讓許多網友看了十分難過，紛紛留言安慰，「加油呀！她的英勇你要繼續傳承去，你要努力生活，她不想你不開心，撐住呀！」、「請你節哀，她好無私好偉大」、「有良心的香港人都會為阿姨英勇行為難過落淚，多謝她犧牲自己去拯救其他人...雖然大家素未謀面互不相識，但作為香港人大家就是一家人，相信大家一樣心痛」、「你媽媽手援助人的愛，會繼續用另一個方式保佑你！」

