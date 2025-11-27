宏福苑大火宛如「火燒連環船」！港建築專家轟：為何批准8棟樓同時施工？

2025年11月26日，香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」發生大火，鷹架包覆的綠色防護網恐使用非阻燃材料。美聯社



香港大埔「宏福苑」昨發生大火延燒7棟樓，迄今至少造成44人死亡、58人受傷，還有279人失聯。究竟惡火怎麼發生？港九搭棚同敬工會理事長何炳德今（27日）直言，宏福苑8棟大廈同時進行維修工程「非常危險」，他不明白為何工程會被批准，若是分期進行，或許就不會出現「火燒連環船」的悲劇。

據港媒《星島頭條》報導，何炳德今天在電台節目中直言，維修工程時不應忽略大廈內仍有居民居住，他透露，昨晚與業界討論宏福苑大火，發現一個重大弊端，他們都不明白為何物管處、管理公司或顧問，會讓8棟大廈同時搭鷹架維修，「這是很危險的事！」

廣告 廣告

何炳德進一步解釋，8棟大廈同時維修，若其中一棟發生火災，很容易波及鄰近大廈，導致火勢迅速蔓延。他指出，宏福苑的維修工程已進行1至2年，屬於不理想的情況，畢竟維修工程期越長，風險越大，更何況大樓內仍有住戶居住。他認為，維修顧問公司事前應進行風險評估，因此需就此事承擔責任。

至於各界將矛頭指向大樓外牆的保護網非阻燃材質，何炳德則說，阻燃網成本較一般不防火的保護網高，不排除有人為貪便宜而鋌而走險，建議政府加強管制。不過，他強調單憑肉眼難以判斷宏福苑是否使用阻燃網，現階段作出評論為時過早，應留待警方調查。

對於是否應以金屬棚架取代竹棚？香港執業安全師學會會長李光昇在同一節目受訪說，要點燃一根竹子並非易事，即使用打火機持續燃燒，也需要相當時間才有機會著火，他認為這次火勢蔓延迅速，問題可能出在棚網本身，需待相關部門進一步調查和化驗。

李光昇並批評，火警現場發現有工人疑似為防止灰塵進入室內，竟用發泡膠堵塞通風口，痛批「錯得太離譜！」他直言，發泡膠非常易燃，燃燒時亦會產生有毒氣體，火災風險極高，反映工人安全意識不足，「簡直是無安全概念」。

除此之外，李光昇還指出，施工現場可能缺乏安全主任監督，也沒有實施禁煙要求，當承建商未落實執行安全措施時，便容易發生事故。他坦言，經常見到工人邊工作邊吸煙，形容情況如同「無人監管」，認為政府與業界的監管明顯不足。

更多太報報導

「樓著火了，我抱著Baby，救救我們」 香港大火菲傭求救電話曝

香港大火摩天樓燒成火柱 1圖看懂「5不4對策」逃生流程：別只顧找濕毛巾

香港大火8棟樓同時維修逾一年 居民：警鈴根本沒響、靠群組與敲門通報逃生