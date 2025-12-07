宏福苑大火已159死 13戶居民仍失聯不排除「全戶罹難」

香港宏福苑大火釀151人死亡，港府承認保護網品質有問題。 圖 : 翻攝自南方都市報

[Newtalk新聞] 香港大埔宏福苑致命火災已造成 159 人死亡，據香港勞工及福利局局長孫玉菡今（7）日在節目中透露，宏福苑的 1,984 戶居民中，已有 1,971 戶透過「一戶一社工」計畫獲得跟進。然而，仍有 13 戶居民聯絡不上，孫玉菡坦言，當局不排除這 13 戶為全戶罹難的可能性，但會持續全力聯繫非同住的家屬，以儘快釐清失聯原因。他也承諾，社署已動員近 2,000 位社工，提供長期且專業的支援。

廣告 廣告

為追究責任和查明真相，香港政府將成立一個由法官主持的獨立委員會，以徹查火災涉及的八大問題，包括施工安全要求、相連利益及用料清單等。孫玉菡表示，其轄下的勞工處將會「毫無保留」配合委員會的工作，提交任何所需的資料。他強調，今次事件一定要弄個水落石出，「必要負責的人，一定要負責」。

在工程安全改革方面，政務司司長陳國基表示，由於警方和廉署發現有人將合規格與不合規格的圍網混合利用，對安全構成威脅，因此，政府要求全香港的棚網在三日內全面下架。陳國基強調，此舉是基於安全考量，目的並非懲罰承辦商，並承諾未來將制定新的守則，確保所有圍網在重新上架前是安全的，以堵塞漏洞。

孫玉菡則提到，當局正在著手研究地盤實施全面禁煙的可行性，並計劃以「先訂立，後審議」的方式修改相關附屬法例，同時考慮設立定額罰款，以取代現行的檢控形式，藉此加快執法，預計最快可在新一屆立法會上任後第一時間呈交審議。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

香港「宏福苑大火」實際死亡人數破千？網紅揭「超詳盡分析」疑預謀犯案

怕宏福苑真相被揭穿! 中國駐港國安公署箝制新聞自由 「依法」恫嚇外媒