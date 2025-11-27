宏福苑大火已55死！黃明志「驚曝有朋友在香港」 心痛發聲了：保持安全
記者趙浩雲／台北報導
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生五級大火，目前增至55人罹難、超過200人失聯，搜救行動仍未停歇。對此近日深陷官司疑雲的黃明志今（27）日也發文喊話。
黃明志在臉書發文，用英文寫下「致我在泰國南部、馬來西亞北部和香港的朋友—保持安全，保持堅強。我的思念與你同在。」可以見到他即使深陷官司疑雲，仍然心繫香港的朋友，也替香港發生大火感到難過。
而黃明志因為捲入謝侑芯命案，保釋期到26日，今天被大馬媒體目擊他現身警局。根據《中國報》報導，黃明志今日下午3點在兩位穿黑衣的神祕友人陪同下準時抵達馬來西亞警局，從曝光的畫面可以看到，黃明志戴著毛帽，身穿黑衣低調步入警局，全程不發一語，歷經一小時左右的時間，黃明志完成相關的程序後，跟隨兩名友人離開現場。
