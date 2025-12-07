宏福苑大火引公憤 外界關注港立法會選舉投票率

香港投票率將成為今天(7日)立法會選舉的焦點，港民仍沉浸在近80年來最嚴重的火災帶來的悲痛與創傷之中，當局則竭力避免引發更廣泛的公眾反彈。

在大火吞噬了7棟大樓的香港北部、靠近中國邊界的大埔區，安全措施十分嚴密。同時，立法會選舉仍在進行，只有中國香港政府認定為「愛國者」的候選人有資格參選。

居民對於這場造成至少159人喪命、且花了將近2天才撲滅的大火感到憤怒。當局表示，大火主因是大樓翻新工程使用了不合格的建築材料。

為了平息公眾憤怒，當局已經對火災展開刑事和貪腐調查，而在大火發生地點宏福苑，今天一早約有100名警察在週遭巡邏。

一名住在宏福苑附近的70多歲鄭姓男子，今早出來散步時表示，他不會去投票。

他說：「我對這場大火感到非常難過。」「這是政府失職造成的...現在的體制很不健全，我不會去投票支持那些讓我們失望的建制派政客。」

他拒絕透露全名，稱擔心當局將會打壓批評政府的人。

在遭大火吞噬的住宅區附近一個紀念現場，一塊牌子寫著，當局計畫在選舉於午夜結束後清理當地，這表明當局對於民憤高漲感到焦慮。

北京已經表示，將鎮壓任何在大火後舉辦的「反中」示威，並警告不要利用這場災難來「亂港」。

北京駐港國安公署6日在該市一場會議中警告多家外國媒體的編輯高層，勿散佈「虛假訊息」或「抹黑」政府應對火災的努力。

「人人都應投下關鍵一票」

這場大火是對北京控制這個前英國殖民地的重大考驗。自2019年香港爆發大規模民主抗議活動以來，北京已經根據國家安全法對香港進行了改造。

2021年的選舉改革還規定，只有親北京的「愛國者」才能競選香港90席的立法會議員。分析家表示，這進一步壓縮了民主參與的空間。

2021年的全面選舉改革，也將公開煽動抵制投票定罪，這有效地壓縮了香港的民主聲音。傳統上佔香港選民60%的民主派選民，自那時起減少參加選舉。

今天選舉的登記選民人數為413萬，是自2021年以來連續第四年下降，2021年登記投票的人數曾達到447萬的高峰。

香港廉政公署表示，截至4日，已有7人因為煽惑他人不要投票而遭到逮捕。

在選舉將近之際，香港和中國官員都加大力度，呼籲民眾投票。

香港國安處4日敦促民眾「積極參與投票」，稱這對於支持政府在大火後的重建工作至關重要。

2021年上一屆立法會選舉，記錄到香港自1997年回歸中國以來的最低投票率，僅30.2%。