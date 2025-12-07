宏福苑大火引發民怨 香港立法會選舉投票率成焦點

（中央社香港7日綜合外電報導）香港市民今天參與立法會選舉，外界焦點集中在投票率上。此時居民仍因香港近80年來最嚴重的火災而悲痛與受創，當局急於避免更廣泛的民怨爆發。

靠近中國邊境的大埔宏福苑社區11月26日發生香港數十年來最致命火災，目前為止已有159人喪生、31人失聯，居民因救火耗時近兩天才撲滅感到憤怒。當局表示，高樓住宅翻新時使用的劣質建材，是助長火勢的原因。

為遏止民怨擴大，當局已就火災展開刑事與貪腐調查，並於今天清晨在宏福苑周邊部署約100名警察巡邏。

廣告 廣告

●「現在的制度並不健康」

70多歲、住在宏福苑附近的居民鄭先生表示，他不會投票。

「這場大火讓我非常難過」，他在晨間散步時說，「這是政府失能的結果…現在的制度並不健康，我不會投票去支持那些讓我們失望的建制派政治人物」。

鄭先生拒絕透露全名，表示擔心政府會針對批評當局的人士。

在被燒毀的住宅區附近的一處追思地點，有標語寫著當局計劃在選舉於午夜前結束後清理該區，顯示政府對民怨仍感不安。

這場大火成為北京掌控這座前英國殖民地的一大考驗；自2019年大規模民主抗議後，北京已透過國安法重塑香港。

2021年的選舉制度改革更規定只有親北京的「愛國者」才能參選這座全球金融中心的90席立法會。分析人士表示，這進一步限縮了有意義的民主參與空間。

今天選舉的登記選民人數為413萬，連續第4年下降；2021年曾達到447萬的高峰。（編譯：鄭詩韻）1141207