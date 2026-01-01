宏福苑大火後取消施放煙火 香港跨年以燈光秀取代

「5、4、3、2、1，新年快樂！」

音樂聲中，迎接新的一年，香港今（2026）年的跨年活動在中環商業區舉行，不但在大樓外牆打上炫目燈光，更請來傳奇樂團空中補給開唱。由於去年11月才發生造成161死的高樓火災，官方決定取消往年經典的維多利亞港煙火，而是改用燈光秀的形式代替。

但是民眾慶祝新年的心情並沒有受到影響，跨年當天仍然有大量旅客入境香港，比起去年多出16%，中環附近的旅店也被訂滿。而香港在在重大災害以後停放煙火，並非首次。像是在2012年發生沉船事故、2018的公車翻車事故當年，也都曾經停放煙火。

而在迎接2026之後，接下來的重頭戲就是農曆新年。北京的市場裏面現在已經充滿喜氣洋洋的紅色馬匹圖案。

年貨業者鈕海峰說，「馬年馬上就要到來了是吧，隨著時間的推進，馬年祝賀大家，馬上有錢、馬上有福，在這樣的經濟下，馬上騰飛。」

北京民眾趙萌表示，「我覺得馬年還是寓意挺好的，一般都是正能量的詞，像是馬到成功。」

馬年即將來到，也讓馬匹與馬術成為焦點。有業者期待更多民眾在馬年騎上馬背。

馬術業者邵祥指出，「我更希望有這麼一個馬年的大標題，再把一些姓馬的朋友、屬馬的朋友都融進來，試著開始接觸馬，開始騎馬、開始養馬、開始懂馬，最終融入到馬的生活裡面。」

無論是農曆還是國曆，新的一年都代表著全新的開始。任何的不順心都留在過去，2026將是馬到成功的一年。