宏福苑大火後 港府勒令全港棚網限3天內拆

香港宏福苑惡火後，工程維修全面拉警報。由於宏福苑棚網的阻燃證書，疑似造假，港府要求所有正在大維修的大樓，必須在6號前拆除外牆保護網，像柴灣峰華邨今天(12.4)一早就開始拆除作業。

柴灣峰華邨4日一早開始棚網拆除作業。（圖／香港TVB新聞）

香港宏福苑大火事件後，港府已全面啟動對全港大廈維修工程的緊急安全措施。由於宏福苑棚網的阻燃證書疑似造假，港府要求所有進行大維修的大樓必須在12月6日前拆除外牆保護網。柴灣峰華邨已於12月4日一早開始拆除作業，而負責宏福苑維修的鴻毅建築師公司兩名董事被捕後，該公司疑似已暫停營運。此事件揭露了香港工程管理的漏洞，港府將推出新規定，要求所有棚網材料必須經過抽樣檢測才能使用。

香港柴灣峰華邨正在進行外牆大維修的工程，12月4日一早，工人們已緊急拆除棚網，並暫時將拆下的材料堆放在路邊的貨車上。這是因為港府公布峰華邨使用的棚網「阻燃證書」疑似造假，引起居民極大擔憂。有峰華邨居民表示，當然會擔心這麼大的事情，因為死了一百多人，大家都很害怕。另一位居民則疑惑為何造假的情況沒有被及早發現。

香港發展局局長甯漢豪於12月3日指示，所有正在維修且外牆有搭建棚架的大樓必須在未來三個工作天，即本週六（12月6日）或之前完成棚網拆除工作。與此同時，負責宏福苑維修的顧問公司——鴻毅建築師公司的兩名董事被逮捕後，該公司疑似突然停業。據報導，鴻毅位於九龍灣的辦公室大門緊閉，無人應門。

有物業管理公司透露，鴻毅於12月2日臨時通知，表示已無法繼續履行工程顧問職務，決定暫停並終止業務。此事件的波及範圍不僅限於宏福苑，鴻毅還參與了其他大型維修項目，例如位於香港觀塘的安基苑等。香港測量師學會會長梁志添強調，工程越複雜，越需要比較獨立的第三方進行項目管理。

針對鴻毅公司疑似停擺的情況，香港測量師學會建議港府應盡快找新顧問接手。宏福苑大火揭露了香港工程管理的漏洞，港府將推出新規定，要求所有棚網材料送到工地時必須經過抽樣檢測，確定合格才能上架使用。香港建造業總工會理事長周思傑表示，現在屋宇署已有標準，但希望能更清楚地讓實驗室知道具體的標準要求。香港工程界表示願意全力配合，但也期望政府能制定明確的標準。

