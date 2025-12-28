宏福苑大火後 港建商棚網送驗驚見「8成不合格」

香港屋宇署已要求承建商，將未上架棚網進行「阻燃效能測試」。但據「佳力高試驗中心」表示，他們中心收到的樣本中，有近八成不達標。 圖:達致影像/路透社

[Newtalk新聞] 香港大埔宏福苑 11 月 26 日發生嚴重火警後，據港媒《明報》報導，香港屋宇署已要求承建商，將所有棚網在上架前送往指定認可實驗所進行阻燃效能測試，確認合格後才能使用。不過，最新檢驗結果卻有 8成不達標，原訂的 4 秒標準，竟然有部分棚網燃燒時間超過 40 秒，引起熱議。

《明報》報導指出，有獲認可的實驗所之一「佳力高試驗中心」近期陸續接獲棚網檢測委託，試驗中心高級經理陳文光昨（27）日表示，實驗所依「國家標準」進行測試，阻燃棚網的平均燃燒時間應控制在4秒以內，但目前送驗樣本中，約有8成未能達標，部分棚網燃燒時間甚至超過40秒，遠高於規定標準。

對此，《明報》引述香港建造業總工會理事長周思傑說法，他認為當局應全面追查這批不合格棚網的來源，若發現有承建商明知規定卻仍引入未具合格證書的棚網，或供應商向承建商提供虛假文件，政府應嚴正執法，以維護工地安全。

除此之外，周思傑也表示，香港政府有必要進一步釐清棚網失效原因，究竟是原料本身不符規格，抑或因長時間使用導致阻燃效能下降，才能釐清責任歸屬。

《明報》也引述身兼承建商董事的香港營造師學會會長湯毓祺分析指出，目前市面上多數棚網屬於阻燃藥水纖維網，其阻燃效能會隨使用時間逐步衰退；屋宇署現行作業備考亦規定，棚網使用滿12個月後，須重新送檢。他指出，不排除有承建商為趕復工進度，將已使用一段時間的舊棚網送驗，相關棚網原本可能合規並持有證書，但因效能減退而導致檢測不合格。

