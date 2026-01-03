宏福苑大火後 香港廉署查獲有黑社會背景維修人員

（中央社台北3日電）香港大埔宏福苑致命火災引發外界關注住宅區維修工程可能涉及貪污問題，港府近期拘捕21名在兩處住宅區維修工程中涉嫌貪污人員，其中部分有黑社會背景。

綜合香港電台等港媒報導，香港廉政公署2日發布新聞稿表示，上週採取執法行動，破獲一個由有黑社會背景人員操控的房屋維修貪污集團，案件涉及觀塘區兩個住宅區的維修工程。

根據新聞稿，被捕的21人有15名男子、6名女子，年齡介於30至81歲，身分包括中間人、工程顧問、承辦商及住宅區業主立案法團成員，其中部分有黑社會背景。

香港廉政公署披露，其中一項維修工程，涉案承辦商涉嫌透過中間人行賄，以獲取總值約港幣3300萬元（約新台幣1.32億元）的工程合約；另一項仍在籌備階段的工程，有中間人涉嫌以貪污手段收集業主授權文件，企圖藉此取得工程合約。

據報導，涉案住宅區為翠屏北邨與合和大廈。翠屏北邨與宏福苑社區都曾由鴻毅建築師有限公司擔任維修工程顧問。

位於新界的宏福苑去年11月26日發生香港近80年來最嚴重火災後，香港廉政公署針對維修工程是否涉及貪污展開全面調查，並拘捕包括鴻毅建築師董事及項目經理在內的多人。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1150103