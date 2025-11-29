宏福苑大火心碎一幕 印籍移工罹難「捨身護3月嬰」

即時中心／林韋慈報導

香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍將再上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。





社群平台Threads上也湧現大量搜救與哀悼消息。一名網友透露，替朋友家屬盯著救援消息整夜不眠，最終四名親人確認罹難，外籍幫傭在最後一刻仍緊抱著小孩。也有許多菲律賓、印尼籍移工家屬焦急在海外等待搜救消息。

快新聞／香港宏福苑大火外籍幫傭人數眾多 菲籍女傭火中抱緊3月嬰命垂危

香港網友表示幫朋友查看資訊整天，最後朋友親戚仍整家離世。（圖／翻攝自Threads）













根據港媒《AM730》報導，一名菲律賓籍女傭Rhodora Alcaraz在大火發生時與僅3個月大的嬰兒一同受困。消防員救出兩人時，女傭仍抱著嬰兒不放。該名女傭目前在加護病房搶救中，而嬰兒情況相對穩定；也有印尼籍幫傭被發現時與行動不便的雇主一同罹難，許多人仍未能被順利尋獲。大火發生於白日，不少住戶因外出工作而無法及時返家，瞬間與家人天人永隔。

快新聞／宏福苑大火心碎一幕 菲籍移工罹難「捨身護3月嬰」

菲籍移工Rhodora Alcaraz被尋獲時仍緊抱嬰兒，目前在加護病房急救中。（圖／翻攝自Threads）





快新聞／香港宏福苑大火外籍幫傭人數眾多 菲籍女傭火中抱緊3月嬰命垂危

網友表示印尼移工已罹難，後續將通知領事館。（圖／翻攝自Threads）





隨著火勢撲滅，後續安置、心理創傷處理將會是關注議題。香港警方與廉政公署昨（28）日再拘捕承包商、工程顧問，與棚架分包商等8名涉案人士，並初步研判，火勢可能從大樓低層的圍網，與發泡膠板迅速延燒，才造成多棟大樓同時起火的嚴重災情。





