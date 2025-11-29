宏福苑大火悲劇！MAMA頒獎典禮「全黑衣」 朴寶劍帶全場致哀

韓國MAMA音樂頒獎典禮在香港舉辦期間，因遭遇宏福苑大火悲劇而做出多項調整，展現音樂界對災難的尊重與關懷。主持人朴寶劍開場帶領全場致哀，表演團體紛紛更改服裝、歌詞及表演內容。各組合如i-dle、BOYNEXTDOOR等藝人領獎時也不忘向香港災民表達關懷。

MAMA2025主持人朴寶劍帶領全場致哀。（圖／翻攝MAMA）

2025年MAMA頒獎典禮在香港登場時，正值宏福苑大火悲劇發生後不久，整個活動氛圍受到極大影響。主辦方取消了原定紅毯環節，並特別增加了哀悼儀式。朴寶劍在開場時帶領全場為罹難者默哀，他聲音哽咽、眼眶泛紅地表示，這次事故不僅奪走了寶貴生命，也讓許多人失去一起生活的家人朋友，他深深地向所有受影響的人致上最高哀悼。

廣告 廣告

表演團體也紛紛調整演出內容以示尊重。人氣男團TWS登台演出時，不同於以往的多彩服裝，團員和舞者全部換上黑白灰色系造型。同樣地，組合MEOVV也將熱門單曲《BURN IT UP》改名為《TURN IT UP》，並且修改歌詞內容，同時取消了原本應有的火焰特效環節。

i-dle雨琦替香港祈福。（圖／翻攝MAMA）

藝人們上台領獎時也不忘向香港民眾表達關懷之意。i-dle成員雨琦表示，她們站在舞台上時懷著十分沉重的心情，想向所有遇難者致哀。BOYNEXTDOOR的明宰鉉則說，他們一直牽掛著在火災中受到影響的人士及其家人，衷心希望大家能夠早日度過難關。這些真摯的發言讓現場觀眾和電視前的粉絲都深受感動。

在得獎名單方面，年度歌曲大賞由ROSÉ與火星人布魯諾獲得。出道五年的ENHYPEN則抱走年度粉絲票選大賞。CORTIS及Hearts2Hearts勇奪最佳新人獎，而IVE被選為全球最愛表演組合。儘管典禮氣氛較為哀傷，粉絲與偶像仍共同分享這份榮耀，展現了音樂的力量與人性的溫暖。

更多 TVBS 報導

大火死傷慘重！香港宏福苑「超過200人下落不明」身分辨認急進行

香港大火／起火點研判宏昌閣低層圍網 保麗龍板讓火勢失控

SJ低調抵達香港！MAMA頒獎照常舉行「取消紅毯」新增默哀儀式

宏福苑遇惡火 年輕媽媽淚崩找嘸母親、寶寶

