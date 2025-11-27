宏福苑大火悲歌！她通完電話1小時 竟收媽罹難噩耗

香港大埔宏福苑大火已經延燒超過24小時。（圖／東森新聞）





香港大埔宏福苑大火，火勢來的又猛又急，起火至今已經超過24小時還有殘火在燃燒，目前總計造成至少55人死亡、279人失蹤，災情十分慘重。有家屬透露，火警當下還在跟媽媽通話，沒想到後來接獲噩耗，讓她無法接受。

宏福苑旁邊的社區已經變成受災戶們的臨時收容中心，也開放前來尋親的家屬們登記失聯親人的資料。一名住戶家屬周小姐透露，火災前還在跟媽媽通電話，不料一小時後就接到噩耗。

周小姐接受採訪時，她難過地含淚表示，「我媽媽就住在裡面，我就跟她講完電話，再過了一個小時後我就找不到她了，後來接到警方通知，媽媽已經不幸去世了」。據了解，住戶當下都沒有料到火勢會如此又快又猛，事發後住戶都聚集在旁邊的社區，等待救援現場傳出的第一手消息。

