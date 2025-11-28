宏福苑大火慘劇近百死！中港韓明星連線捐款破6億 演藝圈全網感動淚崩

記者林宜君／台北報導

香港大埔宏福苑在11月26日凌晨爆發五級大火，多棟高樓瞬間陷入火海，造成至少近百人死亡。（圖／翻攝自Threads）

香港大埔宏福苑在11月26日凌晨爆發五級大火，多棟高樓瞬間陷入火海，造成至少近百人死亡、70人以上受傷，災情震驚兩岸三地及國際社會。演藝圈、慈善團體與企業快速伸出援手，短短18小時內捐款已突破港幣6億元（約台幣24億元），救災與災後重建工作持續展開。

陳小春（左）與應采兒（右）家庭各捐港幣100萬，楊千嬅（右圖）更將個人演唱會首場收入與周邊收益全數捐出。（圖／翻攝自應采兒、楊千嬅IG）

宏福苑火災發生後，中港韓三地藝人及娛樂公司紛紛捐款支援災民。中國方面，周深捐出人民幣100萬元（約台幣440萬元）、韓紅愛心慈善基金會也提供資助弱勢族群。香港演藝圈則由張柏芝、陳小春與應采兒家庭各捐港幣100萬，楊千嬅更將個人演唱會首場收入與周邊收益全數捐出，以實際行動表達對受災民眾的關懷。

廣告 廣告

SM（左）娛樂和YG（右）娛樂也加入捐款行列。（圖／翻攝自SM、YG IG）

韓國娛樂公司也積極參與救援。HYBE捐出5億韓元（約台幣1100萬元），SM娛樂捐港幣100萬（約台幣400萬元），旗下團體aespa、RIIZE分別捐出港幣50萬及25萬，威神V（WayV）也捐港幣25萬，共同支援災後重建與緊急救助。知名娛樂公司YG娛樂也加入行列，捐出港幣100萬（約台幣400萬元），並表示：「希望這筆心意能為受災民眾帶來溫暖與力量，陪伴大家共度難關。」短短兩天內，兩岸三地及國際演藝圈的善款已累計超過港幣6億元，充分展現娛樂圈與社會各界的愛心力量。救災與重建工作仍在緊鑼密鼓進行中，社會持續關注災民的安置與生活重建。

更多三立新聞網報導

于朦朧疑遭杜強搧巴掌畫面瘋傳！全網爆炸怒喊：這渾蛋到底在哪

田海蓉疑將亡夫徐明變標本！網轟最毒婦人心 與于朦朧風波恐成致命一擊

于朦朧事件延燒！田海蓉聚會被問玩什麼 程青松留言：「還有殺人遊戲」

十年前示警成真？天娛傳媒被爆逼藝人黑規 于朦朧離奇身亡再添恐怖巧合

