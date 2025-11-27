宏福苑大火撕心裂肺一幕 7旬男崩潰喊「我太太還在裡面」

即時中心／林韋慈報導



香港大埔宏福苑昨（26）日發生嚴重大火，目前已造成44人死亡、279人失聯。外媒《路透社》拍下令人心碎的一幕，一名71歲長者站在熊熊燃燒的大樓外痛哭，高喊「我的妻子還困在裡面」。









《香港獨立媒體》報導，宏福苑火警爆發後，共出現上百名失聯者。入夜後，大批家屬湧入中華基督教會馮梁結紀念中學等地等候消息，並向警方登記家屬資料。中學禮堂內擠滿焦急的居民與失聯者家屬，有人啜泣，有人呆坐落淚，也有人不斷撥打電話確認親人狀況。現場不時會以廣播呼喊失聯者：「有親人在找你。」

不少家屬表示，警方查詢死傷者的熱線因大量來電「被打爆」，得連續撥打多次才能接通。



在等候者之中，羅先生表示，他昨（26）日外出上班，60多歲的妻子生病在家休息。火警發生後，妻子打電話告知情況，羅先生晚間10時仍能聯繫到她。妻子描述，一名鄰居老婦因濃煙太大暫住到他們家中後昏迷，她自己也「好暈」。羅先生無奈道：「我上不去，做不了什麼。」



而《路透》捕捉到的71歲黃姓長者畫面，更是災難現場最撕心裂肺的時刻。照片中，他一邊哭喊太太仍在大樓內，一邊仰望著燃燒的宏福苑，無力高舉雙手，絕望神情令人不捨。



宏福苑所在社區多為長者居住，加上火勢於白天猛烈爆發，許多能行動者外出上班，留在家中的多是老人、嬰兒與寵物。大火延燒多棟建築，消防員難以迅速控制火勢，導致大量民眾受困。

