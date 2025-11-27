宏福苑大火撕心裂肺一幕 7旬男崩潰喊「我太太還在裡面」
宏福苑大火撕心裂肺一幕 7旬男崩潰喊「我太太還在裡面」
即時中心／林韋慈報導
香港大埔宏福苑昨（26）日發生嚴重大火，目前已造成44人死亡、279人失聯。外媒《路透社》拍下令人心碎的一幕，一名71歲長者站在熊熊燃燒的大樓外痛哭，高喊「我的妻子還困在裡面」。
《香港獨立媒體》報導，宏福苑火警爆發後，共出現上百名失聯者。入夜後，大批家屬湧入中華基督教會馮梁結紀念中學等地等候消息，並向警方登記家屬資料。中學禮堂內擠滿焦急的居民與失聯者家屬，有人啜泣，有人呆坐落淚，也有人不斷撥打電話確認親人狀況。現場不時會以廣播呼喊失聯者：「有親人在找你。」
不少家屬表示，警方查詢死傷者的熱線因大量來電「被打爆」，得連續撥打多次才能接通。
在等候者之中，羅先生表示，他昨（26）日外出上班，60多歲的妻子生病在家休息。火警發生後，妻子打電話告知情況，羅先生晚間10時仍能聯繫到她。妻子描述，一名鄰居老婦因濃煙太大暫住到他們家中後昏迷，她自己也「好暈」。羅先生無奈道：「我上不去，做不了什麼。」
而《路透》捕捉到的71歲黃姓長者畫面，更是災難現場最撕心裂肺的時刻。照片中，他一邊哭喊太太仍在大樓內，一邊仰望著燃燒的宏福苑，無力高舉雙手，絕望神情令人不捨。
宏福苑所在社區多為長者居住，加上火勢於白天猛烈爆發，許多能行動者外出上班，留在家中的多是老人、嬰兒與寵物。大火延燒多棟建築，消防員難以迅速控制火勢，導致大量民眾受困。
原文出處：快新聞／宏福苑大火撕心裂肺一幕 7旬男崩潰喊「我太太還在裡面」
更多民視新聞報導
黃國昌想赴日拜會「這幾位」大咖全遭婉拒！知情人士揭可能原因
回嗆鄭麗文「台灣不變兵工廠」 張惇涵提大谷翔平「一劍封喉」
「賴清德在玩火」鄭麗文嗆1.25兆軍購 王定宇開炮：侵略者的走狗
其他人也在看
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 2 小時前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
影／香港大火慘！民眾淚訴「全家都在裡面」
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火延燒超過15小時，仍未完全撲滅，香港政府在稍早的直播中表示，預計救援行動至少要持續至27日黃昏，已知44人死亡、多名傷者傷勢嚴重。遭逢重大危機之際，不少香港...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
影/香港宏福苑千戶社區惡火已奪4命 37歲消防員衝地下室罹難
香港新界大埔的住宅區宏福苑一帶26日下午發生嚴重火警，自下午2時51分至晚間6時22分，火勢達到最嚴重的5級，目前已致4死7傷，其中1名死者為37歲消防員，據稱還有民眾受困建物內。中天新聞網 ・ 19 小時前
影/北投人氣冰店「水龜伯」旁驚見大火！「濃煙狂竄」60勇消灌救
台北市北投區的人氣冰店「水龜伯」旁，今（27日）清晨發生公寓大火，居民嚇壞趕緊逃生，警消獲報共出動60人灌救，24名住戶狀況也曝光。中天新聞網 ・ 3 小時前
台灣最嚴重火災！37具焦屍堆疊窗前 救災隊員當場嘔吐、手腳發軟
香港新界大埔的「宏福苑」社區昨（26）日下午發生了五級火災，火勢之猛烈，社區內8棟公寓大樓，已有7棟逾30層樓被烈焰吞噬，火光映紅夜空，延燒逾16小時仍難以完全撲滅，目前已經造成至少44死、45人輕重傷、超過200人失蹤，是香港歷史上第二大火。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
發爐！台中土地公廟熊熊大火 「只剩骨架」幸無人傷
台中市 / 綜合報導 台中市北區忠明路一間土地公廟，昨(26)日晚間突發火警，透過畫面可以看到。熊熊火舌不斷從建築物內竄出，濃煙直直往上竄，整間廟被燒到只剩下骨架，還不斷傳出些微的爆炸聲，所幸當時沒有人員在裡面，無人傷亡，消防人員迅速到場撲滅火勢，詳細起火原因有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤
即時中心／高睿鴻報導香港昨（26）晚驚傳罕見大火，位於新界大埔的「宏福苑」大樓，出現17年來首宗「5級大火」，直至現在仍未能完全撲滅；目前已知至少44人死亡、58人輕重傷，其中15人命危、另外還有上百人失蹤，甚至有消防員不敵惡火，於救援時不幸罹難。對此，副總統蕭美琴也迅速發聲，表示她已在新聞看到，香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，「畫面讓人震驚與心疼」；她呼籲民眾，共同為香港民眾祈福，願傷亡降到最低、大家平安。民視 ・ 5 小時前
香港宏福苑大火！7棟樓釀44亡 居民淚：279人失聯
香港新界大埔宏福苑發生重大火災，44人罹難、279人失聯！大火從26日下午燃燒至27日清晨，火勢迅速蔓延7棟大樓，外牆棚架脫落，不時傳出爆炸聲。消防人員徹夜灌救，目前仍有3棟大樓持續悶燒，濃煙依舊滾滾亂竄。許多居民因擔心家人安危，不願離開現場，只盼親人平安。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
香港大火燒7大樓波及近2千戶「爆炸聲頻傳」…受災居民：完全沒聽到警鈴
香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26）日下午發生大火，火勢從高樓外牆棚架迅速蔓延，波及周邊宏泰閣等多幢建築，8座大樓中已有7座起火，延燒到今（27）日凌晨火勢才逐步受到控制，卻已造成44死、279人失聯。有受災戶透露，當時自己正待在家裡，直到聞到有燒焦味，開窗探頭一看才發現發生火警，震驚表示完全沒聽到火災警報器的警鈴聲。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
最新》香港惡火獲得控制 消防持續撲滅高樓層餘火
香港重大火警, 44人死亡,多人失蹤, 宏福苑昨天下午延燒的火勢 在今天清晨獲得控制，正在持續撲滅建築物裡的餘火，但由災民數量過多，暫時無法有效安置，許多人 只能暫時在附近的活動中心避難，克難過夜，現場最新連線給香港特約記者 曾慧鋒。 #香港#惡火#宏福苑#避難東森新聞影音 ・ 1 小時前
獨/竹南車站驚見大火！「烈焰繞屋」驚悚畫面曝光
最新消息，根據「記者爆料網」的資訊，今（27日）上午約8點多，苗栗縣竹南車站東站（後站），發生站內建物大火的驚悚事件，影片中只見火勢相當猛烈，一旁工人也傻眼，確切的傷亡狀況目前暫時不明，起火的確切原因仍有待消防局火調科、站方進一步說明，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。中天新聞網 ・ 2 小時前
北投公寓清晨火警！濃煙火光狂竄驚悚畫面曝 疏散17人、7人受困
27日清晨，台北市北投區義理街、某公寓發生火警，北市消獲報後趕抵，發現該公寓1樓全面燃燒，濃煙往上竄升，導致2到3樓住戶受困，消防人員緊急佈水線灌救，並疏散受困民眾，共疏散17位民眾，並救出受困的7人，其中1名婦人因吸入濃煙，於救護車上接受預防性給氧治療，詳細起火原因還要再釐清。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
施工路段突塞車 26歲男煞車不及猛撞「3車連環爆」4人受傷
衝擊力道之大，造成3車共4人受傷，所幸均為輕傷，送醫後無生命危險，事故發生後，國道警方立即趕抵現場協助處理，包括傷者救護、交通疏導以及事故現場勘查。警方也隨即對3名駕駛進行酒測，結果皆為0，已排除酒駕因素。在拖吊車及維修人員的協助下，事故車輛於11時49分全數排...CTWANT ・ 1 天前
香港宏福苑大火奪44命！279人失聯 3工程人員涉誤殺被捕
（國際中心／綜合報導）香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午爆發罕見五級大火，外牆維修搭建的大量竹棚（鷹架）在強 […]引新聞 ・ 5 小時前
高樓大火難滅！ 8年前倫敦24樓大火「燒2天」釀72死｜#鏡新聞
香港發生恐怖大樓火警，令人想起8年前，英國倫敦的「格蘭菲塔」24層樓大火，當時燒了整整2天才撲滅，造成英國史上最多的72人死亡，今年1月新北市新莊一棟興建中的17樓預售屋也發生大火，出動最高雲梯車也難已撲滅，因煙囪效應竄燒迅速，加上雲梯車高度不夠，消防員只能從外面先滅火才能入內搜救，也凸險高樓大火的救援困難。鏡新聞 ・ 1 小時前
影/國3「7車追撞」最新！「車變鐵球」6人緊急送醫
國道3號今（27日）上午發生7輛大小車追撞的重大車禍，一度釀成全線封閉，其中一輛轎車更慘被撞爛扭成鐵球，畫面怵目驚心，詳細傷亡狀況跟近距離的慘狀畫面也曝光。中天新聞網 ・ 3 小時前
60多年來最慘重！香港大火已44死 住戶多長者、有人不知火警
香港大埔宏福苑昨（26）日發生60多年來最嚴重火災，大火延燒十多個小時後仍未完全撲滅。根據港媒，截至今（27）日清晨6時，已經造成44人死亡、58人受傷，279人仍失聯。有住戶透露，許多鄰居是行動不便的年長者。中天新聞網 ・ 5 小時前