宏福苑大火救援現場見「假災民」狂掃物資！歌手怒轟：還坐計程車走！

記者林宜君／台北報導

樂團「享樂團」主唱旨呈加入香港大埔宏福苑大火志工。（圖／翻攝自旨呈FB）

香港大埔宏福苑的大火造成嚴重死傷，社會各界湧入大量捐助，本該是互助最暖心的時刻，卻爆出有民眾趁亂假冒災戶領物資，引發志工、災民與藝人強烈不滿。相關亂象陸續曝光後，網路輿論也跟著沸騰，有志工直呼「善心被濫用比災難更令人心寒」。

香港大埔宏福苑於本週三（26日）發生大火，現場傷亡慘重。截至昨（28）日下午3時，官方公布已有128人喪生、79人受傷，仍有約200人下落不明。大量民眾、團體與企業隨即捐贈水、乾糧、衣物與生活用品，也有志工日夜協助分送物資，甚至有中醫師在現場提供「中醫義診」協助災民。

旨呈在社群上發文，大家樂捐的物資都很有愛。（圖／翻攝自旨呈FB）

然而，就在救援行動緊鑼密鼓進行之際，志工卻發現有「非災民」混入物資站領取物資，甚至把物品裝滿整袋帶走，行為惹怒現場團隊。為避免更多誤領與濫領，志工在物資區貼出醒目公告：「非受災居民勿取！！天有眼！」希望阻止不當行為。加入志工工作的香港歌手、樂團「享樂團」主唱旨呈在社群上指出，自己親眼看見多名與災情無關的民眾特地跑到大埔拿物資，「一袋又一袋地搬，然後叫計程車離開」。旨呈氣憤表示：「竟然有錢坐計程車，卻說沒錢買香蕉、買餅乾！真是比乞丐還可憐。」也直言物資雖多，「但不應該被貪心的人佔便宜」。

旨呈氣憤表示：「竟然有錢坐計程車，卻說沒錢買香蕉、買餅乾！真是比乞丐還可憐。」（圖／翻攝自旨呈FB）

旨呈的發文引來網友回應，有其他志工表示，他們早就察覺有人身份可疑，「但大家都不好意思當面拆穿」。許多民眾感嘆，有人為了貪便宜不惜假冒災民，「貪的是小便宜，折的是自己的福報」。也有網友建議，日後物資可由社區中心或地方機構統一轉介，「至少可確保物資送到真正需要的居民手上」。

