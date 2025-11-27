宏福苑大火死傷慘重 賴清德.蕭美琴發文"誠摯哀悼慰問"

生活中心／綜合報導

這場香港史上最嚴重大火，全港陷入悲傷氣氛，香港幾乎所有娛樂活動，也都延期或取消。素有亞洲葛萊美獎之稱的南韓MAMA大獎，雖然明晚照常在香港舉辦，但主辦方研議取消火焰爆破橋段。台灣也跨海哀悼，總統賴清德和副總統蕭美琴都在社群發聲祈福，陸委會也表達關懷與慰問。

港星容祖兒vs.黃子華vs.邱彥筒：「動物方程式有我們的配音。」香港女星容祖兒為動畫電影"動物方城市2"配音，原定周四出席香港首映活動，臨時取消。臉書發出雙手合十黑底圖，她發文願受災者早日安頓，傷痛得以撫平，也向英勇的消防員致敬，感謝他們無畏付出。宏福苑大火釀成慘重死傷，全港陷入悲傷氛圍。港星周慧敏、杜汶澤、黃秋生都在社群為災民祈福，也幫轉發救援訊息，港星佘詩曼以及香港明星夫妻檔陳家樂、連詩雅的耶誕點燈活動，通通延期。主持人：「請看中間。」

香港史上最嚴重大火！MAMA照常舉行 研議取消焰火爆破效果

總統賴清德發文致哀。（圖／翻攝賴清德社群）南韓MAMA大獎有亞洲葛萊美獎之稱，暌違7年再回香港，邀來朴寶劍擔綱主持也邀來GD等人氣偶像，一早已經陸續，有韓國藝人團體抵達香港。但周五典禮也受影響，周潤發、楊紫瓊兩人確定不出席。主辦單位也研擬拿掉焰火爆破等環節，就怕挑起傷痛。台灣這邊也隔海哀悼。總統賴清德發文呼籲一起為香港祈福，為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意。副總統蕭美琴也說火災畫面讓人震驚與心疼，今晚為香港民眾祈福，願傷亡降到最低。台北市議會總質詢前也全體默哀。

香港史上最嚴重大火！MAMA照常舉行 研議取消焰火爆破效果

台北市議會總質詢前默哀1分鐘。（圖／北市議會直播系統）不過卻有網友戲稱大火「像無限城」，惹怒香港人。類似諷刺言論，台港友好連線會長黃捷強調，絕不代表台灣主流。台港友好連線會長黃捷：「冷嘲熱諷的方式，來諷刺這次大火的事件，看了讓人其實非常的氣憤，很多不是台灣人都是境外的帳號，所以很顯然是帶有目的性的，想要來離間我們跟香港之間，彼此的情誼。」發文網友急刪文道歉，畢竟，香港有難，現在最需要的是同理心與關心！

