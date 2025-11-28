宏福苑大火死者上升至128人！港府宣布全港「降半旗3天」 李家超明早率官員默哀

根據香港特區政府今（28）日下午記者會中宣布的最新消息，目前大埔宏福苑已造成128人死亡、79人受傷，並仍有多人失聯。（圖／達志／美聯社）

香港大浦區「宏福苑」26日發生五級火警，造成重大死傷。香港特區政府今（28）日下午記者會中宣布，死亡人數已上升到128人，且仍有約200人情況不明，包括無法辨認遺體的89人。港府在28日晚間發表聲明宣布，將自明（29）日起至12月1日展開哀悼活動，屆時全港所有政府建築物及設施的國旗、區旗將下半旗以示哀悼，而所有由政府舉辦及資助的娛樂、慶祝活動也將安排取消或延期。行政長官李家超明日上午8時率領港府主要官員、行政會議非官守議員及公務員，在添馬添美道二號政府總部東翼前地默哀，哀悼在火災中不幸罹難的人士。

根據港媒報導，香港特區政府晚間發布通知指出，自11月29日起至12月1日三日期間，全港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）國旗將下半旗誌哀；期間政府主要官員將取消非必要公開行程，所有由政府舉辦或資助的娛樂及慶祝活動也將視情況取消或延期。

行政長官李家超將於29日上午8時，偕同主要官員、行政會議非官守議員及公務員，在政府總部默哀3分鐘，為在大埔火災不幸罹難的人士致以沉痛哀悼。

在哀悼期間，香港民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日期間，每日上午9時至下午9時。

根據香港特區政府今（28）日下午記者會中宣布的最新消息，目前大埔宏福苑已造成128人死亡、79人受傷，並仍有多人失聯。香港警方已陸續拘捕與宏福苑維修工程相關的工程公司負責人，包括董事與工程顧問；廉政公署也成立專案小組，將深入調查是否涉及貪腐問題，截至今日晚間21時，共已先後拘捕7男1女共8名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。

