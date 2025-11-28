宏福苑大火死者破百！啟動「特事特辦」加速理賠 專家：賠償恐杯水車薪

編譯莊佳芳／綜合報導

香港宏福苑大火截至今天（28日）下午，已經造成128人罹難，人數估計還會持續增加。太平人壽保險（香港）宣布將以「能賠快賠、應賠盡賠」原則加急處理相關案件，並針對工程險、第三者責任險與住戶家居保險等多項保單安排專人跟進。然而，專家指出，相關保單多以「事件」作為賠償上限，恐無法完全彌補巨大損失。加上若肇事者無力賠償、承包商清盤或破產，部分住戶恐面臨無法獲得足額補償的困境。

保險公司盡速審批理賠

廣告 廣告

宏福苑大火造成逾千戶居民的房屋嚴重毀損，預估將引發一波索賠潮，對此中國太平人壽保險（香港）有限公司宣布，已經啟動應急措施，將會秉持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，安排專人積極跟進個案，並盡速審批理賠。

太平人壽保險公司承保了宏福苑維修工程的建築工程全險、建築僱員賠償保險、業主立案法團的第三者責任險、財產全險以及公眾責任險，還承保了部分住戶的家居保險及家傭險。

香港保險業聯會（簡稱保聯）行政總監劉佩玲接受《文匯報》訪問時表示，目前拖出「特事特辦」措施，如憑警方死亡公示，就可以快速辦理死亡賠償，各大保險公司也會調動足夠人手及資源，迅速處理相關申請事宜。

遭遇火舌的房屋都被燻得焦黑。（圖／翻攝 臉書粉專@大埔TAI PO）

專家：理賠僅是杯水車薪

劉佩玲解釋，每棟大廈的所有權人立案法團必須購買公眾責任險，其中包括第三者人身傷亡責任及第三者責任保人身傷亡及財物損毀，前者每次事件賠款上限為1000萬港幣（約新台幣4000萬元），後者上限則為2000萬港幣（約新台幣8000萬元），但上限是以「事件」計算，而非「人頭」。

劉佩玲表示，承包商在工程前購買的建築工程全險，則分為材料損壞保險及第三者責任險，前者保障施工能如期完工，後者為第三者作出保障。這部分的相關理賠則需交由專業公證行處理。

若房屋所有權人已經購買住宅火險，則可以針對室內牆體、天花板、地板損失索賠；購買住宅財物保險則可賠償傢俱、電器等財物損失；人壽、個人意外、醫療保險等，分別可以就傷亡、醫療支出等索賠，且可與建築工程全險中的第三者責任保險，及公眾責任保險同時索償，互不影響。

受災戶恐索賠無門

香港大律師陸偉雄表示，一般情況下，會先將總承包商與各分包商所購買的保險金額加總，判斷是否足以賠償損失，同時計算房屋所有權人是否購買住宅火險。若兩方金額都不足以賠償損失時，房屋所有權人就可以向火警的肇事人索賠。

但陸偉雄提醒，若對方因無力支付賠償而申請清盤或是破產，那房屋所有權人就只能自行承擔相關損失。

失去居所的居民，只能暫時在附近的庇護所安身。（圖／翻攝 臉書粉專@大埔TAI PO）

更多三立新聞網報導

偷工減料釀惡火！香港網友怒引劉德華台詞：不信奸商每次都得逞

被指大火禍首！百年「竹棚鷹架工法」港府擬禁用 建造總工會發聲

宏福苑大火考驗北京當局對香港控制力 火速卸責激化民怨

文化遺產是火災元凶？香港惡火掀竹棚存廢爭議 居民憂港府轉移焦點

