宏福苑大火民間記者會突取消 出席者被國安處約談

（中央社台北2日電）綜合港媒報導，包括政黨「民協」主席廖成利在內的香港民間人士，原定今天下午舉行記者會表達宏福苑火災善後等意見。但發起人士臨時通知媒體，指「因有部門通知，記者會需要取消」。消息指廖成利等人被警方國安處「邀請會面」。

綜合香港明報、星島日報及香港01今天報導，香港大埔宏福苑發生火災後，包括廖成利在內的民間人士，原定2日下午舉行「高樓維修政策」為主題的記者會。

記者會內容將談到對災民的支援、居民的居住安排、政府設立調查委員會、工程及物料違規問題、政府部門對工程的監管、大維修和圍標問題、競爭事務委員會和廉政公署的角色、城市規劃和長遠高樓的發展、維修與安全等範圍。

根據媒體接獲的採訪通知，記者會出席者包括民協的廖成利、評論人王岸然、身兼民主黨中委的城市規劃師吳永輝、其他政策研究者及評論人等。

報導表示，發起人士2日臨時通知媒體，指「因有部門通知，記者會需要取消」，但沒透露是那個部門。據了解，廖成利及王岸然今天被警方國安處「邀請會面」。（編輯：陳鎧妤/邱國強） 1141202