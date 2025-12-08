宏福苑大火波及選情 港立法會選舉投票率僅31.9%

宏福苑焦黑大樓前，堆滿民眾哀悼的鮮花、卡片和玩具。這場香港近80年來最嚴重的火災，不但讓無數家庭天倫夢碎，也燒掉了港人投票意願；7日香港立法會選舉投票率，只有31.9%創下香港1997年政權移交後的第二低投票率。

大埔大火倖存者表示，「他們必須加快速度，大家都在等調查結果出來，整個宏福苑都在等政府給一個交代，告訴我們你們查到什麼，什麼都還沒說。」

雖然多給2小時投票，但不僅投票率極低，投票人數也比上屆減少近3萬3000人，因為大火燒出對親中政府的沖天民怨，早在選前就有不利親中派的言論出現，最大贏家民建聯雖然拿下20席，比上屆還多一席，但地方直選得票率卻銳減36%。

廣告 廣告

香港市民說，「這場大火後大家心情都不好，所以希望能選出真正做事的議員。」

宏福苑居民指出，「我希望議員能認真做事，不要說一套做一套，很多事背後有我們看不到的部分，不要只做表面功夫，要認真去做。」

這是香港第八屆立法會選舉，也是在反送中運動後施行《新選舉法》的第二屆。90個議員席次中，只有20席是直接選舉產生。而且在「愛國者治港」的原則下，只有符合北京當局「愛國愛港」條件的才能成為候選人。

大埔居民表示，「我自己是愛國，也愛香港，但我仍然覺得需要有多元聲音，要保留真誠的異議聲音，不要完全否定。」

香港民主派上屆就沒有參加，只要不改變原有立場，就算參選也會遭褫奪候選人資格，換句話說，自2026年1月1日開始的四年任期中，香港立法會想聽到與北京不同調的聲音，機率已經越來越低。