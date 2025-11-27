即時中心／林韋慈報導



香港宏福苑大火造成44人罹難，其中37歲消防員何偉豪不幸殉職。他的消防同袍昨（26）日晚間於網上發文悼念，以一句「收工啦，好好休息」令無數網友鼻酸。







根據《renews_hk》報導，消防處處長楊恩健表示，何偉豪入職9年，生前駐守沙田消防局。昨（26）日下午3時01分抵達現場後，約於3時30分失去聯絡。同袍於4時01分在宏昌閣對面空地尋獲他，緊急送往香港的威爾斯親王醫院搶救，惟於下午4時45分宣告不治。



何偉豪的朋友在社群媒體寫下悼文：「請永遠記住英雄的樣子，我們不會忘記你。感激你為這座城市付出的一切。收工啦，好好休息」，也有許多市民回覆，「何Sir，收工啦。辛苦了，請安息。」



從何偉豪的社群可見，他鍛鍊有成、身材精實，並與女友交往穩定。這場突如其來的大火奪走他的生命，令許多市民深感惋惜與心痛。

原文出處：快新聞／宏福苑大火消防員何偉豪殉職 同袍含淚「請永遠記住英雄的樣子」

