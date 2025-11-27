宏福苑大火港男星趁機賣保險 TVB切割：非旗下藝人

香港大埔宏福苑昨(26日)發生棚架起火事故，火速延燒太快，引發五級大火，截至27日上午狂燒了16小時，44人死亡、62人受傷、279人失蹤，是香港自1962年以來最嚴重的火災。男星林子幸昨被爆料藉由這此意外宣導保險的重要，遭罵是「發死人財」。對此，TVB今凌晨切割表示，林子幸非旗下藝人，而他本人也發文致歉，澄清絕無此意。

據港媒報導，一名網紅最近在社交平台抨擊：「宏福苑火災第4個專員衝出賣保險，以為是WeChat賣我就不知？」，而他所指的對象是演出過《奔跑吧！勇敢的女人們》、與吳若希有戲份的男星林子幸，可見他在朋友圈表示，看到意外感覺很沉重，一萬和萬一誰先來沒人知道，能做的就是做好風險管理，「為自己、為家人、留下一份保障和安心」

林子幸稱保險不是推銷、是陪伴，珍惜每個平凡的日子，熱愛每個還能擁抱的瞬間，引來網友轉傳批評。林子幸稍早在IG發聲明解釋：「該訊息僅限於我個人朋友圈，並非公開推廣；發文初衷是出於對事件的關注與對朋友們的關心，希望大家提高風險意識；期間並無銷售任何產品或進行任何商業行為。我深知，在災難面前，最重要的是尊重與同理。若我的表達方式引起誤會或不適，我在此向所有受影響人士誠懇致歉！」

而TVB稍早也曬出3點聲明，切割林子幸已不是公司員工，個人行為與公司無關，並對利用重大事故宣傳的行為強烈譴責，並呼籲媒體報導災難事件切勿追求流量，而傳達不實訊息，「本公司再次重申TVB對於任何關乎人命傷亡的事件，皆以最嚴肅態度處理」。

TVB聲明全文

嚴正聲明

近日有網絡媒體報導有關「特約演員林子幸借火災事故推廣保險」等相關言論，本公司特此作出以下嚴正聲明：

1. 林子幸先生並非本公司（電視廣播有限公司）員工，本公司與該人士並無任何關聯，該人事行為亦不代表本公司立場。

2. 本公司對於相關報導深感遺憾，並對任何利用社會重大事故或他人不幸事件作為宣傳之行為予以強烈譴責。

3. 本公司對宏福苑火災事件中之死傷者及其家屬致以最深切慰問，並呼籲公眾及媒體以嚴肅態度報導有關災難事件，切勿為追求流量或矚目效應而散播不實資訊或誤導性內容。

本公司再次重申TVB對於任何關乎人命傷亡的事件，皆以最嚴肅態度處理，絕不容許任何人士以本公司名義發表不當或具誤導性言論。

電視廣播有限公司

企業傳訊部

