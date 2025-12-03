宏福苑大火災民早反對翻修 自行換阻燃材料仍難阻悲劇

慘遭祝融侵襲長達40小時的香港大埔宏福苑，如今焦黑一片，而災民失去家人和家園的傷痛仍難以平復。

大火發生當天，因外出接孫子的71歲居民黃先生，眼看妻子獨留屋內無法逃生，望著火燒大樓崩潰哭喊，整個畫面被外媒鏡頭拍下，災民的悲痛瞬間讓人忍不住鼻酸。

黃先生的兒子回想起當時情況，母親失聯前的最後一通電話打給父親，只講短短一分鐘就失去訊號。看到平常寡言的父親流露出激動的情緒，讓他有感而發。

黃先生兒子說：「不是單單沒有家園，這個是非常小的事，但更加重要的就是，他連家人都沒了，大家都沒有了家。」

黃先生退休前是工地工頭，也有水電工執照，他一直擔憂大樓的安全，並反對進行翻修工程，也知道施工材料有易燃風險。他自行拆除覆蓋窗戶的泡棉板，改用阻燃塑膠薄膜，也天天向外牆棚網灑水，但仍無法阻止悲劇發生。

黃先生兒子表示，「當然，每當我們談到母親，他就是哭，哭得很傷心，我只能說這需要時間，真的需要時間。」

宏福苑居民溫太太無奈說道，「樓買了20多年了，全部家當都買這個樓，你說現在一燒什麼都沒了，要我們怎麼辦呢？」

無論是失去親友或家園，對受災民眾來說，如何撫平傷痛、面對未來的生活，將是漫漫長路。目前鑑識單位持續進行勘驗工作，鑑識中心排滿焦急的家屬，每當公布罹難者相片，現場就傳出令人鼻酸的啜泣聲，失去至親的傷痛難以承受。

唯一未受到大火波及的宏志閣，3日首度開放給居民返家拿取物品。持續有民眾到火場災區獻花，為在這場大火喪命的無辜民眾致哀。天主教教宗良十四世，2日在首度海外出訪的最後一站黎巴嫩主持彌撒時，也悼念了香港大火的罹難者。