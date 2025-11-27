宏福苑大火為何逃生困難？專家揭「煙囪效應」：火勢一路往上衝

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

香港大埔住宅區宏福苑昨（26）日下午發生嚴重大火，外牆棚架起火後迅速蔓延，短時間內波及 7 棟大樓。截至目前已造成 44 人罹難、278 人失聯。大埔區議員羅曉楓指出，事發於平日下午，多數留在家的為長者，加上警鈴未及時響起，許多住戶來不及逃生。

香港大埔住宅區宏福苑昨（26）日下午發生嚴重大火。（圖／達志影像）

據港媒報導，多名專家分析，宏福苑屋齡老舊，加上大火當時遇上強風，形成典型的「煙囪效應」，加速火勢向上竄燒。所謂煙囪效應，是指熱空氣快速往上衝、冷空氣從下方補進，讓走廊、樓梯間猶如巨大煙囪，熱煙與火焰在大樓內高速擴散，使高樓層居民難以撤離，也讓消防救援更加艱困。

這起五級火警被視為香港 30 年來最嚴重的火災事故，不僅造成大量傷亡，甚至有消防員殉職。專家呼籲，老舊建築若外牆搭設棚架、通風不佳，再遇上強風，極易讓火勢瞬間失控，更凸顯警報系統與消防安全設備的重要性。

