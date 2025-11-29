宏福苑大火熄滅 逾600名辨認組入場搜索

宏福苑大火撲滅後，今日超過 600 名香港警察災難辨認組同步進入七棟受災大樓，另外相關人員也進入檢視建築安全並展開逐層搜查。香港警方表示，要等到7棟大樓全部搜索完才會解封，預計要3~4周的時間。

香港宏福苑大火災情嚴峻，已造成128人死亡、83人受傷，其中44具遺體仍待辨認。香港警方於29日調派超過600名災難辨認組成員，同步進入七棟受災大樓進行搜索工作。屋宇署人員也進入火場檢驗建築安全結構，整個搜索過程預計需要3至4週時間才能完成，期間大樓將持續封鎖。現場燒毀嚴重，多處窗戶玻璃爆裂，棚架支離破碎，搜救工作面臨諸多挑戰。

身穿全套防護服的香港警方災難辨認組成員於29日集結到宏福苑附近，中午時分更增援上百人，整個辨認組總人數達600名。現場可見大批「辨識小組」人員正在整隊準備進入火場，協助遺體辨認工作。宏福苑大樓在經歷多日火災後終於不見火光，但陽光下可見大樓圍網和棚架被燒得支離破碎，窗戶玻璃爆裂粉碎，保麗龍板覆蓋在部分窗戶上。

穿著反光衣的香港屋宇署人員在大樓焚燒多日降溫後於29日進入火場，檢驗建築的安全結構。從破碎的窗戶可見災難辨認組人員四人一隊，正在逐層搜尋遺體。他們手持工具，除了記錄發現位置和狀態外，還需將遺體運走。港警此次調派600人的目的就是同時在7棟大樓內進行辨認工作。消防人員也在現場撿拾飄落的圍網和保麗龍板。

辨認組率先搜索的是受損程度較輕的A座宏仁閣和B座宏道閣，其餘五棟大樓受損情況更為嚴重。警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻表示，許多單位嚴重燒毀且已積水，水深達小腿，加上很多物品已經倒塌，導致搜索空間非常有限，大大增加搜索難度。

從高處俯瞰宏福苑，樓宇間的空地堆滿大批倒塌的棚架，高度達半層樓，雜物散落一地。香港警務處處長周一鳴於29日下午也到現場視察，強調會全力協助搜救與善後工作。

