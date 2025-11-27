宏福苑大火燒到家門口！他絕望喊「各位保重」結局曝

香港大埔宏福苑昨（26）日下午發生五級大火。（圖／東森新聞）





香港大埔宏福苑昨（26）日下午發生嚴重火警，7棟31層樓大廈起火燃燒，超過279人失蹤。網路一度瘋傳一張群組對話截圖，有位受困的居民發現大火延燒到自家窗外，他拍下當下場景，在群組絕望留下遺言，這段截圖的後續也曝光了。

宏福苑大火發生後，網路上流傳一位受困居民絕望的對話紀錄，這位居民拍下當時屋內景象，窗外火舌逼近，屋內滿是濃煙，即使群組的朋友不斷鼓勵他「撐下去」，他還是絕望地在群組留下「燒到了...各位保重」的告別遺言。

一名香港大火受困居民絕望在群組留下遺言。（圖／翻攝自生仔要考牌系列FB）

許多人看了這段截圖十分緊張，希望這位受困居民能夠獲救，很希望能知道關於他的後續。之後傳出讓人振奮的好消息。香港粉絲專頁《生仔要考牌系列》確認該名受困住戶已順利獲救。消息一出，讓網友們十分感動，大呼「人平安無事就好，希望其他人都能平安」，也有人在留言祈禱火勢能快點被控制住，不要再有更多這樣絕望的場景「希望上天憐憫，火勢能快點滅，看到新聞心都好痛」。

