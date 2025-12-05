宏福苑大火發放 志工動員籌備送祝福
慈濟人的腳步，還有持續在香港，援助大火受災住戶，這周末啟動、援助金計畫，展開發放，從第一天接受登記開始，每天志工動員近百人次。
宏福苑大火發生以來，香港分會，每天動員志工近百人次，尤其星期六即將展開應急金發放，要準備送給受災住戶的祝福禮，更是從早忙到晚。聲音 慈濟志工 凌佩文：「裡面有靜思語 還有五穀粉，還有一個上人的紅包，靜思紅包 祝福紅包。」
慈濟志工 任珍珍：「(紅包)這在左邊 靜思語就在右邊，這個粉 我們一定要這樣放在後邊，明天還會加一個水果在裡面。」
志工 周明珠：「(小小的香港人都很喜歡嗎) ，當然喜歡 因為它代表平安 祝福。」
送上的祝福是精緻又實用，更是少不了來自台灣的關懷。志工 紀秋月：「我現在在裝，上人給大埔宏福苑，受災居民的慰問信。」
慈濟香港分會執行長 施頌鈴：「上人真的從第一天發生事情開始，上人就不停在慰問 災民怎麼樣，現在情況怎麼樣 都一直來關懷，所以我們也把上人給他(們)的慰問信，和祝福也帶過來。」
同時，在有限的空間裡，特地設置祈福區，就是希望能把暖意，送到心裡慈濟香港分會執行長 施頌鈴：「我們也沒有分 特別的宗教，就只是說 你有什麼話，你想講的 你會有一個怎麼樣的祝福。」
不只有滿滿的物資，來自各方的愛心捐款，同樣讓志工動容，甚至加碼捐出慈濟志工 黃濱玲：「匯率 好像 100塊人民幣，就換108塊9塊的港幣，那這樣算不好算 我就110齊頭，借這麼多的力量 我買帳單，我都加一點點愛心下去，我覺得這個很值得。」
前來會所登記的住戶，已有1900多戶，預計二天 分四梯次發放，每一戶都有二位志工陪同關懷，希望他們能拿到不只是實質的幫助，焦慮的心情，也能再此得到歇息。
更多 大愛新聞 報導：
宏福苑大火 香港慈濟發放在即
宏福苑大火 首獲准返家取物品
