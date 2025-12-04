宏福苑大火發放 志工動員籌備送祝福

援助香港宏福苑大火受災住戶，香港慈濟人啟動援助金計畫，將在六日二天展開應急金發放。從第一天接受登記開始，每天志工動員近百人次，希望將祝福送到每位受災戶手中。

宏福苑大火發生以來，香港慈濟分會，每天動員志工近百人次，尤其星期六即將展開應急金發放，要準備送給受災住戶的祝福禮，更是從早忙到晚。

慈濟志工 凌佩文：「裡面有靜思語，還有五穀粉，還有一個上人的紅包，靜思紅包，祝福紅包。」

慈濟志工 任珍珍：「(紅包)這在左邊，靜思語就在右邊，這個粉，我們一定要這樣放在後邊，明天還會加一個水果在裡面。」

志工 周明珠：「(小小的香港人都很喜歡嗎)，當然喜歡，因為它代表平安、祝福。」

送上的祝福是精緻又實用，更是少不了來自台灣的關懷。

志工 紀秋月：「我現在在裝，上人給大埔宏福苑，受災居民的慰問信。」

香港慈濟分會執行長 施頌鈴：「上人真的從第一天發生事情開始，上人就不停在慰問，災民怎麼樣，現在情況怎麼樣，都一直來關懷，所以我們也把上人給他(們)的慰問信，和祝福也帶過來。」

同時，在有限的空間裡，特地設置祈福區，就是希望能把暖意，送到心裡。

香港慈濟分會執行長 施頌鈴：「我們也沒有分，特別的宗教，就只是說，你有什麼話，你想講的，你會有一個怎麼樣的祝福。」

不只有滿滿的物資，來自各方的愛心捐款，同樣讓志工動容，甚至加碼捐出。

慈濟志工 黃濱玲：「匯率，好像，100塊人民幣，就換108塊9塊的港幣，那這樣算不好算，我就110齊頭，借這麼多的力量，我買帳單，我都加一點點愛心下去，我覺得這個很值得。」

前來會所登記的住戶，已有1900多戶，預計二天 分四梯次發放，每一戶都有二位志工陪同關懷，希望他們能拿到不只是實質的幫助，焦慮的心情，也能再此得到歇息。

