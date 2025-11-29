宏福苑大火百人傷亡 民眾封鎖線外放花哀悼

香港宏福苑發生五級大火奪走128條人命，民眾在封鎖線外獻花、寫紙條祈福。（圖／東森新聞）





香港宏福苑發生五級大火，奪走128條人命，燒毀許多民眾的家園。香港特區政府宣布，今天開始香港全境降半旗致哀。民眾在封鎖線外獻花、寫紙條祈福，希望罹難者可以安息。另外，物資廣場因人流聚集，港警限6小時內，將廣場物品撤離至他處。

宏福苑大火傷亡破兩百人，事發後第四天，中庭來往不少哀悼者。

民眾現在只能在封鎖線外面的公園，因為這個公園是民眾可以看到大樓的地方，所以有非常多一般民眾或其他住戶來這裡放花悼念。

現場不只擺滿花束，還有不少紙條，紛紛流露心情，希望不幸身亡者可以安息，失去親友朋友能走出悲痛，還有小孩畫上圖案，寫著RIP為死者悼念，也有人折上小星星代表祈福祝福，但另一旁中庭物資廣場，一早則有港警盯場撤物資。

這些物資現在都已經被封膜打包，包括像是嬰兒的濕紙巾，還有其他衣物，一個棧板一個棧板全部被打包起來。

原來有附近居民反應，人流物資聚集在公共區域，噪音可能會影響他人，因此港警限時六小時內希望把廣場物品全數移到他處。

志工vs.記者：「讓出公共地方給廣福居民使用，先移到倉庫。」

志工難受同時也在做物資整合，就希望未來能夠把東西發放給有需要的人，同時間也有其他港警，鑑識小組穿防護服，進入大樓採證勘驗。

警方也已經組成專案小組，跟廉政公署，目前至少逮捕11名有關工程的人員。香港廉政署展開調查，就希望能在短時間內查出大火奪走人命，維修工程的疏失。

