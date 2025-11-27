宏福苑大火百人失蹤 住戶焦急等候奇蹟

香港宏福苑大火已造成至少44人罹難，另外有66人輕重傷，以及279人失聯。前線消防全力搶救之際，大量住戶被迫緊急撤離，有人與家人失聯，悲痛萬分，也有人心愛的寵物仍困在屋內，居民在風中守著家園，盼望奇蹟出現。

黑夜中，一扇扇窗戶裡竄出熊熊火光。宏福苑1號大樓住戶：「我們差不多5點多趕回來，(警察)都不讓我們上去了，上面的狗都不知道什麼情況，我怕牠被煙嗆到，幸好現在看起來外面這邊，影響比較少。」

即使住家幸運逃過火勢延燒，他依然牽掛著家人安危。即使是平時不常往來的鄰居，這一刻也忍不住為他們祈禱。宏福苑1號大樓住戶：「有鄰居說他還找不到他太太，有人說他們平安無事，我知道有些人還在大樓裡，為什麼沒人去救他們，我們是不是只能這樣等著，我們該怎麼辦，我還認識一個鄰居，家裡有嬰兒和老人。」

附近居民在寒風中送來溫暖，而他們只能盼望，依然受困的人一切安好，也盼望能重新踏進屬於自己的家。

