宏福苑大火考驗北京當局對香港控制力 火速卸責激化民怨

香港大火不僅燒出香港建築工安的制度問題，也燒出中國對於香港地區控制的考驗，民間怒火升溫，矛頭不僅指向負責翻修的大樓承包商，也延伸至政府部門長期的監管缺失。分析人士指出，北京關注事件是否會動搖市民對政府的信任。然而在火勢尚未完全控制前，警方即迅速將責任指向承包商，此舉更引發質疑是否企圖壓縮更全面的調查範圍。

北京當局憂心悲劇影響人民對政府態度

在火災發生的同時，香港當局正準備對被控「串謀勾結外國勢力」以及「串謀刊印及發布煽動刊物罪」的媒體大亨黎智英進行審判。撰寫過多本香港政治著作政治學家盧松宇認為，北京政府重視的兩個問題分別是，官方如何處理這場火災悲劇，以及香港民眾對政府的看法改變。

儘管香港政府與中國的黨高層在災後迅速地採取行動，試圖凸顯他們對這起悲劇的高度重視，警方也表示將以負責翻修工程的建築公司為目標，開始調查工作。但人民的不滿情緒已經達到高峰，盧松宇表示，「政府在國家安全方面做得很好，但國家安全也包括人身安全層面。」

香港民眾對高昂的房價本就不滿，這次的宏福苑大火事件，更是點燃怒火，讓北京當局憂心會影響對政府的信任。（示意圖／PIXABAY）

民眾怒火恐燒到政府部門

路透社引述消息人士說法稱，長期高昂的房價是引發民眾不滿的導火線，而這次宏福苑的大火更是將民眾的怒火點燃。分析人士表示，民眾的憤怒可能會從建築公司延燒到政府消防安全和建築的監管機構，施壓要求公開的調查。

民眾的質疑包括停擺的火災警報系統、工人違規吸菸，再到傳統竹製鷹架的風險，甚至有人批評工安疏忽及削減成本才是釀成悲劇的主要原因。中國國家主席習近平在災害發生後敦促各方全力滅火，聲明發出後香港特首李家超隨即召開記者會，表示救援工作優先於調查。

火速將責任歸咎建築公司

然而，就在李家超的記者會後僅三個小時，連火勢都尚未完全控制下，香港警方就宣布查出火勢蔓延的原因，並逮捕了建築公司的三名相關人員。警方說法稱，大樓外部覆蓋不符合防火標準的防護網及塑膠布。

香港警務處處長鍾愛玲表示，該公司存在嚴重疏忽，導致事故發生。他表示，遭逮捕的建築公司董事及工程顧問，涉嫌過失殺人罪。路透社報導，依照慣例香港政府對重大悲劇事件，應該是由獨立法官主持公開調查。

香港警方逮捕宏業建築工程有限公司的相關三名人員，被質疑火速究責是要壓縮更全面的調查。（圖／香港有線新聞提供）

相關法規需檢討

路透社報導，可以跟這次宏福苑事件做比較的是，一起1996年發生在九龍的商業大樓火災事件，當時造成了41人喪生，時間恰巧就在香港回歸中國的一年前。該次事件的調查促成建築及消防安全相關法規的修法。

但這次事件的發生，顯示出法規尚有許多可以改進的空間，香港建造業總工會理事長周思傑認為，香港需要認真檢討整個行業的消防安全規範，以及工地安全的管理，其中包括政府的監管。

